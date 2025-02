OM – OL : Les plans de Roberto De Zerbi contre Paulo Fonseca, le groupe !

En clôture de la 20e journée de Ligue 1, l’OM de Roberto De Zerbi accueille l’OL de Paulo Fonseca ce dimanche à 20h45. À quelques heures de ce choc olympien, l’Olympique de Marseille a dévoilé son groupe convoqué.

OM – OL : Roberto De Zerbi appelle 21 phocéens

Roberto De Zerbi a convoqué un groupe de 21 joueurs pour le choc OM – OL de ce dimanche soir. Recruté officiellement vendredi par l’OM, Amine Gouiri figure dans le groupe convoqué par Roberto De Zerbi pour la réception des Gones au Vélodrome, en clôture de la 20e journée de Ligue 1. Toujours classé deuxième derrière le Paris SG, l’OM traverse une période difficile avec des résultats en demi-teinte ces dernières semaines.

Après leur défaite contre l’OGC Nice la semaine dernière, De Zerbi et ses hommes ont été tenus en échec à domicile par le RC Strasbourg (1-1) sept jours plus tôt. L’écart avec l’AS Monaco, Nice et Lille s’est réduit, et ce match face à l’Olympique Lyonnais s’avère crucial pour la suite de la saison. Conscient de cette situation, le technicien italien a donc fait appel à un groupe en forme pour la grande première de Paulo Fonseca sur le banc lyonnais.

Par contre, l’ancien coach de Brighton ne pourra pas compter sur tout son monde. Amine Harit et Geoffrey Kondogbia sont toujours en phase de reprise et donc forfaits, tout comme le jeune Alexi Koum, qui a repris l’entraînement récemment. En instance de départ, Bamo Meïté et Ismaël Koné sont également absents, tout comme les blessés de longue date que sont Faris Moumbagna et Valentin Carboni.

Les deux recrues hivernales, Amine Gouiri et Luiz Felipe, sont bien présentes pour cet Olympico déterminant pour la suite de la saison de l’OM. Le reste du groupe est opérationnel pour Roberto De Zerbi, qui cherche à renouer avec la victoire à domicile.

Le groupe marseillais pour affronter l’OL

Gardiens : Rulli, De Lange, Van Neck

Défenseurs : Balerdi, Cornelius, Murillo, Lirola, Merlin, Garcia, Luiz Felipe

Milieux : Hojbjerg, Rongier, Rabiot, Bakola, Nadir

Attaquants : Luis Henrique, Gouiri, Greenwood, Maupay, Vaz, Rowe