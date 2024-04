Gasset réorganise l’OM pour Benfica : Harit en jeu, et un gros perdant !

À quelques heures du match entre Benfica Lisbonne et l’OM en quart de finale aller de la Ligue Europa, la composition de Jean-Louis Gasset a fuité dans L’Equipe avec un changement au milieu. Azzedine Ounahi est remplaçant.

OM : Jean-Louis Gasset aligne Chancel Mbemba contre Benfica

L’Olympique de Marseille se trouve dans une situation délicate, avec quatre défaites consécutives toutes compétitions confondues. Malgré ces difficultés, l’OM se rend au Portugal avec une détermination affirmée pour affronter le Benfica Lisbonne en quart de finale aller de la Ligue Europa. Pierre-Emerick Aubameyang, en conférence de presse, a affirmé clairement l’objectif de l’équipe : « gagner ce match et passer ce tour ».

Cependant, la tâche s’annonce difficile face à un Benfica Lisbonne qui n’a aucun absent majeur et qui est habitué aux joutes européennes. En revanche, l’OM doit encore composer avec plusieurs absences importantes. Valentin Rongier, Bamo Meïté et Bilal Nadir sont toujours blessés, tandis qu’Ulisses Garcia, Jean Onana et Pape Gueye ne sont pas inscrits pour la compétition. Malgré tout, les retours de Chancel Mbemba et Michael Murillo dans le groupe constituent des renforts de poids pour l’entraîneur Jean-Louis Gasset. Chancel Mbemba, remis de sa contusion au genou, devrait occuper le poste de latéral droit en remplacement de Jonathan Clauss, tandis que Michal Murillo ne devrait pas débuter la partie.

Amine Harit repositionné au milieu, Azzedine Ounahi sur le banc

Photo Azzedine Ounahi à l’OM

Au niveau tactique, Jean-Louis Gasset apportera aussi des changements dans l’entrejeu. Azzedine Ounahi, après une prestation décevante contre le LOSC, devrait débuter sur le banc, laissant sa place à Amine Harit au milieu de terrain. Ce dernier sera accompagné de Jordan Veretout et Geoffrey Kondogbia face au Benfica. Pour le trio offensif, Ismaïla Sarr, Faris Moumbagna et Pierre-Emerick Aubameyang seront alignés.

Avec ces ajustements tactiques et quelques retours importants, l’OM espère renverser la tendance et obtenir un résultat positif face à un adversaire redoutable. La confiance affichée par Aubameyang et l’ambition de tout le groupe montrent que Marseille est prêt à relever ce défi avec détermination et combativité. Reste à voir si ces changements porteront leurs fruits sur le terrain lors du match contre le Benfica.

La composition probable de l’OM face à Benfica :

Gardien : Lopez

Défenseurs : Mbemba, Gigot, Balerdi, Merlin

Milieu de terrain : Kondogbia, Veretout, Harit

Attaquants : Ndiaye, Moumbagna, Aubameyang