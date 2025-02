OM – OL : La composition officielle de Marseille avec Bilal Nadir face à Lyon

L’OM affronte l’OL ce dimanche soir dans un choc crucial de la 20e journée de Ligue 1. La composition des deux équipes est désormais connue, avec une surprise côté marseillais : la titularisation du jeune Bilal Nadir.

Marseille – OL : Bilal Nadir, la surprise de De Zerbi pour l’Olympico

L’Olympique de Marseille joue gros ce soir face à son rival lyonnais après une série de résultats décevants contre Lille, le RC Strasbourg et l’OGC Nice. Roberto De Zerbi a fait des choix forts, notamment en titularisant Bilal Nadir, jeune talent du centre de formation marseillais. Un pari audacieux pour tenter de relancer une équipe en quête de certitudes.

Marseille doit composer sans Faris Moumbagna, Valentin Carboni, Geoffrey Kondogbia, Amine Harit, Bamo Meïté et Ismaël Koné, tous absents pour cette rencontre. Malgré ces absences, Marseille aligne un onze compétitif avec Greenwood en pointe et Rabiot en soutien.

Lyon avec son équipe type, Cherki titulaire

Côté lyonnais, Paulo Fonseca, récemment arrivé sur le banc, espère redonner un second souffle à son équipe, qui reste sur six matchs sans victoire toutes compétitions confondues. Seul Malick Fofana manque à l’appel, et le coach portugais aligne une formation offensive avec Ryan Cherki, Alexandre Lacazette et Ernest Nuamah en attaque.

Voici les compositions officielles des deux équipes :

Olympique de Marseille : Rulli – Murillo, Balerdi (c), Cornelius – Luis Henrique, Rongier, Hojbjerg, Merlin – Nadir, Rabiot – Greenwood.

Olympique Lyonnais : Perri – Kumbedi, Mata, Niakhaté, Tagliafico – Matic, Veretout, Tolisso – Cherki, Lacazette (c), Nuamah.