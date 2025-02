FLASH Mercato : Le PSG annonce deux opérations de dernières minutes

Le mercato hivernal clôt ses portes ce lundi à minuit et le lignes bougent toujours au PSG. La direction du Paris SG a notamment annoncé deux opérations ces dernières heures.

Officiel : Le PSG réalise une vente inattendue en Serie A

Cher Ndour, milieu de terrain de 20 ans sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en 2028, a été prêté au Besiktas pour la fin de la saison. Alors qu’un retour au PSG et une vente étaient évoqués pour gérer le nombre de prêts, le club de la capitale a finalement officialisé son départ définitif à la Fiorentina. « Le Paris Saint-Germain confirme le transfert définitif de Cher Ndour à la Fiorentina, en Italie. Le club souhaite à Cher Ndour beaucoup de succès pour la suite de sa carrière », écrit le PSG sur son site officiel.

Cher Ndour s’engage à la Fiorentina, en Italie, dans le cadre d’un transfert définitif.



Le Paris Saint-Germain souhaite beaucoup de réussite à Cher pour la suite de sa carrière. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) February 3, 2025

Le journaliste Fabrizio Romano annonce ce lundi que l’opération porte sur un montant de « 5 millions d’euros plus une clause de rachat de 50% et une clause de rachat pour le Paris Saint-Germain. » Arrivé librement à l’été 2023 en provenance du Benfica Lisbonne, Cher Ndour n’a pas eu la chance de s’imposer à Paris et va donc essayer de se relancer dans son pays. Un autre départ a également été annoncé par le Champion de France en titre.

Mercato PSG : Marco Asensio file à Aston Villa !

Pressenti depuis plusieurs jours, Marco Asensio a finalement quitté les rangs du Paris SG ce lundi soir. Peu utilisé par Luis Enrique, l’international espagnol a choisi de rejoindre la Premier League pour relancer sa carrière. Après avoir officialisé l’arrivée de Marcus Rashford, Aston Villa a annoncé le prêt de Marco Asensio. « Marco Asensio rejoint Aston Villa en Angleterre dans le cadre d’un prêt, jusqu’à la fin de la saison 2024-2025. Le Paris Saint-Germain souhaite beaucoup de réussite à Marco pour la suite de sa saison », annonce le PSG.

Marco Asensio rejoint Aston Villa en Angleterre dans le cadre d’un prêt, jusqu’à la fin de la saison 2024-2025.



Le Paris Saint-Germain souhaite beaucoup de réussite à Marco pour la suite de sa saison. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) February 3, 2025

L’ancien joueur du Real Madrid va tenter de retrouver son meilleur niveau sous les ordres de son compatriote Unai Emery, qui a mis la pression à ses direction pour obtenir son renfort. Le prêt est assorti d’une prise en charge intégrale du salaire de Marco Asensio par les Villans. Après avoir vendu Jhon Duran pour un montant de plus de 75 millions d’euros à Al Nassr, le club anglais a réalisé un gros coup en cette dernière journée de mercato en obtenant les renforts de Marcus Rashford et Marco Asensio.