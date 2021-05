PSG Mercato : Unai Emery intéressé par un buteur parisien

Publié par Ange A. le 28 mai 2021 à 08:30

Tout juste auréolé d’un nouveau titre en Ligue Europa, Unai Emery aimerait faire son marché au Paris Saint-Germain. Le coach de Villareal souhaiterait relancer un attaquant désireux de quitter la capitale.

Un attaquant du PSG dans la short-list d’Unai Emery

Après un échec avec Arsenal en 2019, Unai Emery est parvenu à remporter sa 4e Ligue Europa. Mercredi, Villareal a battu Manchester United après les tirs au but pour s’offrir le premier titre majeur de son histoire. Assuré de disputer la Ligue des champions la saison prochaine, le technicien espagnol pense déjà à renforcer son effectif. Le coach du Sous-marin souhaiterait piocher au Paris Saint-Germain pour s’offrir un renfort offensif. Le média pro-francilien Paris Fans assure à ce sujet que le technicien ibérique s’intéresse à son compatriote Pablo Sarabia. L’ailier se sent en délicatesse dans la capitale et voudrait changer d’air cet été. Un souhait qui pourrait être exaucé par l’ancien coach du PSG.

Sarabia vers la sortie au mercato ?

Arrivé au Paris Saint-Germain en 2019, Pablo Sarabia est encore sous contrat jusqu’en 2024. Comme le révélait Mundo Deportivo, il nourrit des envies de départ du PSG. Après une première saison satisfaisante (14 buts et 8 passes décisives), l’international espagnol a connu une baisse de régime cette année. Le joueur formé au Real Madrid a terminé la saison écoulée avec 7 réalisations et 4 offrandes. D’après la publication catalane, Pablo Sarabia fait d’un retour en Espagne sa priorité en cas de départ de Paris. Une bonne nouvelle pour Unai Emery qui devra cependant faire face à la concurrence d’autres écuries de Liga. L’Atlético Madrid et la Real Sociedad seraient sur le coup. Les Colchoneros auraient même déjà transmis une offre pour l’ailier de 29 ans. Un retour de Sarabia au FC Séville n’est pas à exclure selon la même source. Recruté à 18 millions d’euros, le polyvalent ailier vaudrait désormais 25 millions selon Transfermarkt.