RC Strasbourg : Patrick Ouotro quitte le RCS pour rejoindre la Belgique

Patrick Ouotro poursuit son développement à l’étranger, loin du RC Strasbourg et de la France. La pépite ivoirienne de 19 ans a en effet quitté le RCS pour s’engager avec le FC Seraing, club de deuxième division belge.

Le RC Strasbourg annonce le départ temporaire de Patrick Ouotro

La saison 2024-2025 marque un tournant pour Patrick Ouotro, qui passera la seconde moitié de l’année en Belgique. Lors de la première partie de saison, le jeune avant-centre ivoirien avait évolué sous les couleurs du FC Martigues, en prêt. Avec les pensionnaires de la Ligue 2, il a disputé 15 matchs, inscrivant un but, malgré un temps de jeu limité.

✍️ #MercatoRCSA | 𝐏𝐚𝐭𝐫𝐢𝐜𝐤 𝐎𝐮𝐨𝐭𝐫𝐨 𝐩𝐫𝐞̂𝐭𝐞́ 𝐚̀ 𝐒𝐞𝐫𝐚𝐢𝐧𝐠



L’attaquant ivoirien est prêté sans option d’achat au club belge jusqu’à la fin de la saison. — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) February 3, 2025

Conscient de cette situation, le RC Strasbourg a décidé de mettre fin à son prêt et d’offrir une nouvelle opportunité à sa pépite. Le FC Seraing s’est alors montré comme une option sérieuse. Après plusieurs négociations, les deux clubs ont conclu un accord pour un transfert sous forme de prêt, sans option d’achat. Ainsi, à l’issue de la saison en Belgique, Patrick Ouotro reviendra en France.

Le RC Strasbourg a officialisé son départ temporaire via un communiqué publié sur ses canaux digitaux. Ce transfert permettra à Patrick Ouotro, dont la palette technique est impressionnante, de s’exprimer pleinement. Il aura également l’opportunité de gagner en expérience dans un championnat qu’il n’a pas encore eu l’occasion de découvrir. En retour, le RC Strasbourg bénéficiera d’un attaquant jeune, prêt et désormais plus expérimenté, pour le haut niveau.