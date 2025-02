Toulouse FC : Daniel Riolo encense Carles Martinez Novell après le nul contre Nice

Le dimanche dernier, lors de la 20ᵉ journée de Ligue 1, le Toulouse FC a tenu en échec l’OGC Nice (1-1). Une performance qui a séduit Daniel Riolo, lequel a fait l’éloge de l’entraîneur Carles Martinez Novell dans l’émission After Foot sur RMC Sport.

Daniel Riolo sous le charme de Carles Martinez Novell et du TFC !

Après sa défaite contre le Montpellier HSC (1-2), le Toulouse FC devait se relancer dans la course à l’Europe. Ce week-end, les Violets ont affronté un redoutable OGC Nice, qui leur a posé de nombreux problèmes. Malgré cela, les Toulousains ont fait preuve d’une belle maîtrise en obtenant un match nul face aux Aiglons.

Après la rencontre, Daniel Riolo a tenu à féliciter le TFC : « Ce Toulouse – Nice était un très bon match. On ne parle jamais du TFC, mais c’est une équipe qui joue bien au foot. Carles Martinez Novell fait jouer cette équipe avec les moyens dont il dispose, et elle affiche toujours de bonnes intentions. Il est rare de voir des équipes avec lesquelles on prend toujours du plaisir ; ce n’est pas totalement le cas de Toulouse, mais on n’en parle jamais », a-t-il déclaré.

Photo : Carles Martínez Novell

Le journaliste a également salué le travail de Carles Martinez Novell : « Je voulais surtout souligner que cette équipe du TFC possède un bon entraîneur, avec de belles idées de jeu. Malgré ses limites, elle essaie toujours de proposer du jeu », a-t-il ajouté.

Des propos surprenants de la part de Daniel Riolo, connu pour ses critiques acerbes. Profitant de l’occasion, il a également félicité Liam Rosenior, l’entraîneur du RC Strasbourg : « On ne le répète peut-être pas assez, mais si l’on regarde les entraîneurs de notre championnat, on voit que la majorité essaie de proposer du jeu. On découvre aussi Rosenior à Strasbourg, et c’est vraiment un très bon coach. »