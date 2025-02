Mercato Stade Brestois : Une pépite malienne en approche !

Bien que le mercato hivernal ait déjà fermé ses portes, le Stade Brestois est toujours à la recherche de jeunes talents africains pour assurer l’avenir de son effectif. Dans cette optique, les recruteurs brestois ont jeté leur dévolu sur un jeune milieu de terrain malien prometteur : Hamidou Makalou.

Hamidou Makalou au Stade Brestois, un transfert imminent ?

Durant le mercato hivernal, le Stade Brestois est resté discret, n’enregistrant ni arrivées ni départs. Une stratégie surprenante, surtout au vu d’un calendrier chargé avec la Ligue 1, la Coupe de France et la Ligue des Champions. Beaucoup s’attendaient à des renforts, notamment au milieu de terrain, un secteur fragilisé par plusieurs blessures ces dernières semaines.

Malgré ces absences, l’entraîneur Éric Roy a choisi de maintenir sa confiance en son groupe actuel. Cependant, la cellule de recrutement ne reste pas inactive et continue d’explorer le marché des jeunes talents. Elle a ainsi misé sur Hamidou Makalou, une pépite malienne en pleine ascension.

🚨 HAMIDOU MAKALOU VA SIGNER À BREST ! ❤️🤍



Formé à l’académie JMG Mali, le jeune milieu offensif va signer pour 4 ans et demi.



Visite médicale OK, il attend son visa pour rejoindre la Bretagne. ✍️🇲🇱



(@LeMechenoua) pic.twitter.com/8uLdU63tj1 — Actu Ligue 1 (@ActuL1_) February 3, 2025

Qui est Hamidou Makalou, la nouvelle recrue du SB29 ?

Âgé de 18 ans, Hamidou Makalou évolue au poste de milieu de terrain. Formé par l’académie JMG, il défend actuellement les couleurs de Guidars FC, un club de première division malienne. Depuis plusieurs semaines, il est à l’essai au Stade Brestois, où il a convaincu les dirigeants grâce à ses performances prometteuses.

Un contrat de longue durée en vue

Séduits par son potentiel, les dirigeants brestois ont décidé de lui offrir un contrat de 4 ans et demi. La jeune pépite a déjà passé sa visite médicale avec succès et n’attend plus que la validation officielle du club pour s’engager définitivement avec le SB29. Dans un premier temps, il devrait intégrer l’équipe réserve afin de s’adapter progressivement au football français avant, peut-être, de rejoindre l’équipe première.