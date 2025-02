RC Strasbourg : Liam Rosenior s’exprime sur ses nouvelles recrues

Lors du mercato hivernal, le RC Strasbourg a été l’un des clubs français les plus actifs, enregistrant plusieurs arrivées et départs. En conférence de presse, l’entraîneur du RCS, Liam Rosenior, a réagi à ce mercato réussi, destiné à renforcer son équipe pour la suite de la saison.

Liam Rosenior satisfait du mercato du RC Strasbourg

Pour accueillir ses nouvelles recrues, le RC Strasbourg a dû se séparer de plusieurs joueurs, parmi lesquels Patrick Ouotro (prêt), Jérémy Sebas (prêt), Caleb Wiley (transfert définitif), Junior Mwanga (prêt) et Dany Jean (départ). En contrepartie, les Alsaciens ont enregistré les arrivées de Valentín Barco et Samuel Amo-Ameyaw, venus respectivement de Brighton FC et Southampton FC.

Le premier, Valentín Barco, est un jeune défenseur argentin prometteur, tandis que le second, Sam Amo-Ameyaw, est un ailier gauche d’origine ghanéenne. Tous deux auront pour mission de renforcer l’équipe strasbourgeoise en Ligue 1.

⚡️ 𝐋𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐦𝐞 𝐝𝐞 𝐜𝐞 𝐦𝐚𝐫𝐝𝐢 𝟒 𝐟𝐞́𝐯𝐫𝐢𝐞𝐫



⚽️ 14h30 – Entraînement à huis clos



🎙️ 16h00 – Conf' de presse avec @S_Mvrv et Liam Rosenior à la veille de #RCSASCO pic.twitter.com/7wfv7K5nrn — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) February 4, 2025

Avant le match de Coupe de France contre Angers SCO, Liam Rosenior s’est exprimé sur ses nouvelles recrues : « Valentín Barco est un joueur avec beaucoup de qualités et un haut potentiel. Il a une mentalité de vainqueur et la grinta argentine. Il va nous offrir différentes options tactiques. Je suis très heureux de l’avoir dans l’équipe. Je connais également Sam Amo-Ameyaw depuis longtemps. En Angleterre, il est reconnu pour son talent. Comme Valentín, il est polyvalent et peut évoluer à différents postes. »

Tous les regards seront tournés vers Valentín Barco et Sam Amo-Ameyaw ce mercredi, lors du huitième de finale de la Coupe de France face à Angers SCO. Les deux recrues auront l’opportunité de démontrer leur talent et de séduire rapidement les supporters ainsi que le staff strasbourgeois.