Mercato ASSE : Révélation sur un gros coup de Saint-Etienne en défense, avant Bernauer

L’ASSE a tenté un gros coup en défense centrale en toute fin de mercato hivernal. Elle était intéressée par le profil d’un défenseur du RC Lens, mais ce dernier n’a pas souhaité quitter les Canaris cet hiver.

Mercato : L’ASSE s’est offert les services de Maxime Bernauer

En quête d’un défenseur central, l’ASSE a recruté Maxime Bernauer, en provenance du Dinamo Zagreb, en Croatie. Son recrutement a été officialisé dimanche, soit à la veille de la clôture du marché des transferts.

Il s’est engagé avec l’AS Saint-Etienne sous la forme d’un prêt jusqu’à la fin de la saison, assorti d’une option d’achat. Le défenseur de 26 ans fait ainsi son retour dans le championnat français, une saison et demie après son départ du Paris FC.

L’AS Saint-Etienne a tenté de recruter Gradit au RC Lens

Avant de finalement se tourner vers Maxime Bernauer, l’ASSE avait exploré plusieurs pistes, notamment à l’étranger. Alors que le mercato a refermé ses portes, Mohamed Toubache-Ter révèle l’intérêt des recruteurs stéphanois pour Jonathan Gradit.

Selon l’insider, ces derniers se sont intéressés au défenseur « sans aller plus loin ». Plus concrètement, l’ASSE n’a transmis ni proposition au Racing Club de Lens ni offre contractuelle à Gradit. Outre les Verts, le Stade Rennais était également intéressé par les services du joueur portant le numéro 24 au sein du RCL.

Jonathan Gradit, un pilier de la défense du RCL

Photo : Jonathan Gradit, défenseur du RC Lens

En effet, le joueur de 32 ans n’a pas souhaité quitter le RC Lens où il est l’un des piliers de la défense de l’équipe de Will Still. Pas en tout cas après les départs de Kevin Danso (à Tottenham) et Abdukodir Khusanov (à Manchester City).

Pour rappel, Jonathan Gradit a été titulaire à 12 reprises en 13 matchs disputés en Ligue 1 cette saison. Il est sous contrat au RC Lens jusqu’au 30 juin 2026 et sa valeur est estimée à 4 millions d’euros.