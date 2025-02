Transfert OM : Le nouveau Achraf Hakimi vient de signer à Marseille !

Dans le sprint final du mercato, l’OM s’est offert un nouveau latéral droit en signant Amar Dedic. Le défenseur bosnien est même comparé à Achraf Hakimi du PSG.

Mercato : Amar Dedic a tout pour briller à l’OM

Le mercato hivernal de l’OM, marqué par une intense activité jusqu’au dernier moment, s’est finalement clôturé avec l’arrivée d’Ismaël Bennacer et Amar Dedic. Si le milieu de terrain algérien a été accueilli en grande pompe mardi soir à Marseille, c’est bien le latéral bosnien qui suscite diverses interrogations chez les supporters.

Prêté avec option d’achat par le RB Salzbourg, Amar Dedic a été officiellement présenté ce mardi. Si le défenseur de 22 ans est encore méconnu en France, son ancien sélectionneur, Faruk Hadzibegic, ne tarit pas d’éloges à son sujet. « Amar est un grand professionnel avec beaucoup d’ambitions. Il a les qualités pour réussir à l’OM », a-t-il déclaré à La Provence.

Ses similitudes avec Achraf Hakimi

Faruk Hadzibegic va même plus loin en comparant le nouveau joueur de l’OM à Achraf Hakimi. du PSG. « Amar a le même style que Hakimi. Il aime attaquer, rentrer sur son pied gauche et marquer. Il ne craint pas la pression et va très vite s’adapter à l’ambiance du Vélodrome. » Cette comparaison avec le latéral du Paris Saint-Germain en dit long sur les qualités de l’international bosnien.

Faruk Hadzibegic :



"Amar Dedic a le même style qu'Achraf Hakimi, il monte sans cesse et a cette faculté à rentrer sur son pied gauche pour tirer et marquer. La pression ne lui fait pas peur, il va se fondre dans l'ambiance marseillaise et ça va lui plaire.



Sa polyvalence, son énergie et son sens du but pourraient faire de lui une arme offensive supplémentaire pour l’OM. Les supporters marseillais attendent désormais avec impatience de le voir à l’œuvre sous le maillot phocéen. Reste à savoir si Amar Dedic confirmera les attentes placées en lui et s’imposera comme un élément clé de l’équipe de Roberto De Zerbi.