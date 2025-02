Transfert OM : La vérité sur l’arrivée d’Amine Gouiri à Marseille !

La direction de l’OM s’est attaché les services d’Amine Gouiri en fin de mercato. S’agit-il d’un choix par défaut ? Mehdi Benatia a rétablit la vérité sur cette affaire.

Mercato : Amine Gouiri à l’OM, Mehdi Benatia dément le « panic buy »

Dans les derniers jours du mercato d’hiver, l’Olympique de Marseille a surpris bon nombre de ses supporters en bouclant l’arrivée d’Amine Gouiri en provenance du Stade Rennais. Un recrutement qui a suscité de nombreuses réactions, certains observateurs y voyant un « panic buy » pour remplacer Elye Wahi, parti à Francfort.

Interrogé sur ce sujet, Mehdi Benatia, directeur sportif de l’OM, a tenu à apporter des précisions. « On savait qu’Elye allait partir depuis trois semaines, on a étudié beaucoup de profils », a-t-il expliqué à L’Équipe. Si des noms comme Santiago Giménez, Mathys Tel ou Marcus Rashford ont circulé, c’est finalement Amine Gouiri qui a été choisi.

Pour Mehdi Benatia, il ne s’agit pas d’un choix par défaut : « Des observateurs font passer Amine Gouiri pour un ‘panic buy’, ce qui est faux. On sait ce qu’Amine peut nous apporter, et en vingt-cinq minutes, dimanche contre Lyon, on a tout de suite compris », a-t-il assuré. Le dirigeant marseillais estime que l’Algérien possède les qualités requises pour apporter un plus à l’équipe.

Avec l’arrivée d’Amine Gouiri, l’OM espère ainsi renforcer son secteur offensif et poursuivre sur sa lancée en Ligue 1. Les prochains matchs permettront d’évaluer l’intégration de l’ancien Rennais dans le onze de Roberto De Zerbi.