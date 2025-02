OM : Une dernière chance pour l’arrivée de Paul Pogba !

Le dossier Paul Pogba à l’OM n’est encore pas terminé ! Une dernière chance se présente pour voir le champion du monde 2018 débarquer à l’Olympique de Marseille.

Mercato : La direction de l’OM a bien contacté Paul Pogba

L’avenir de Paul Pogba continue d’animer la rubrique mercato de l’OM. Libre de tout contrat suite à sa rupture avec la Juventus, le milieu de terrain français a vu son nom associé à de nombreux clubs, dont l’Olympique de Marseille. Mehdi Benatia, directeur du football marseillais, a même confirmé l’intérêt de son club pour le joueur de 31 ans.

« On y a réfléchi, on voulait le faire », a-t-il déclaré à L’Équipe. Paul Pogba, conscient de sa situation, aurait même été prêt à faire un effort financier pour rejoindre la cité phocéenne. Cependant, plusieurs éléments ont freiné son arrivée cet hiver. Selon RMC Sport, l’intégration de Pogba dans un vestiaire déjà bien équilibré aurait pu créer des tensions. De plus, le joueur ne semble pas encore prêt physiquement à retrouver le haut niveau.

Ce dossier pourrait être relancé l’été prochain

Ces arguments ont dissuadé les dirigeants de l’OM à approfondir cette piste XXL. Ils ont préféré recruter Ismaël Bennacer sous la forme d’un prêt en provenance de l’AC Milan. Toutefois, la porte n’est pas définitivement pour un transfert de Paul Pogba à Marseille. La source explique si le joueur n’a toujours pas trouvé de point de chute d’ici la fin de saison, l’OM pourrait à nouveau tenter sa chance.

Une qualification en Ligue des Champions pourrait d’ailleurs renforcer l’attractivité du club et faciliter les négociations. Une arrivée de Paul Pogba à Marseille serait un véritable coup de tonnerre sur le marché des transferts. Le champion du monde 2018 apporterait son expérience, sa technique et sa médiatisation à un club en pleine reconstruction. Tout n’est donc pas perdu dans cette affaire.