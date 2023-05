Le PSG, le RC Lens et l’OM savent combien ils percevront en cas de qualification en Ligue des Champions. Ils ne toucheront pas des sommes identiques.

La 3e place fera perdre des recettes à l'OM

Le podium de la Ligue 1 est connu. Sauf un énorme revirement, le Paris Saint-Germain est en passe de remporter son 11e titre de champion de France, en ayant passé l’intégralité de la saison dans le fauteuil de leader. Une performance jamais réalisée en Ligue 1. Leaders du championnat à deux journées de la fin, les hommes de Christophe Galtier comptent 6 points sur le RC Lens, qui devrait terminer à la 2e place.

Ces deux clubs sont quasiment assurés de disputer les phases de poules de la Ligue des Champions la saison prochaine. En revanche, la donne est bien différente pour l’Olympique de Marseille. Suite à sa défaite concédé samedi contre le LOSC (2-1), le club entraîné par Igor Tudor a de toute évidence perdu tout espoir dans la course à la 2e place. L’OM devrait terminer à la 3e place et passera par les tours préliminaires de la Ligue des Champions prévue en août. Cela offrirait moins de recettes à l’OM qu’au PSG et à Lens.

En effet, les clubs français qualifiés pour la Ligue des Champions devront se partager un montant total de 60 millions d’euros provenant des recettes issues des droits TV. L’Équipe indique qu’en cas de titre, le PSG empochera environ 45% de cette somme, soit environ 27 millions d’euros. Son dauphin, le RC Lens, encaissera 35%, soit 21 millions d’euros. Seuls 20%, soit 12 millions d’euros, reviendront au 3e.

L'OM a eu une chance de se qualifier directement pour la Ligue des Champions

Cet écart financier reste donc considérable pour l’OM qui se retrouve dans une situation financière délicate. Les Marseillais ont donc tout intérêt à jouer à fond les barrages en vue de se qualifier pour les phases de poules de la Ligue des Champions et bénéficier de revenus plus conséquents. D’ailleurs, l’OM a encore une chance de se qualifier directement pour la prestigieuse des coupes européennes.

Pour cela, l’AS Rome devra remporter la finale de la Ligue Europa contre le FC Séville et terminer dans le même temps dans le top 4 en Serie A. Pour l'heure, suite au retrait de points de la Juventus, le club dirigé par José Mourinho est 6e du championnat, à 4 points de la 4e place qualificative pour la C1. Les Romains ont encore deux journées pour tenter d’atteindre cet objectif. L'espoir est possible pour l’OM, même si cela reste assez faible.