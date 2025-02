Après sa réunion du mercredi 5 février 2025, la commission disciplinaire de la LFP a officialisé la sanction de Jean-Louis Gasset à la suite de son altercation avec Will Still lors du match Montpellier HSC – RC Lens.

Le 31 janvier dernier, le Montpellier HSC a accueilli le RC Lens au stade de la Mosson dans le cadre de la 20e journée de Ligue 1. Fidèles à leurs habitudes, les Héraultais ont tenté d’imposer leur rythme de jeu à leurs adversaires. L’objectif était de mettre de la pression, de l’intensité et de l’agressivité pour déstabiliser les Lensois. Mais cette fois, les hommes de Will Still n’ont pas cédé.

Dès les premières secondes, M’Bala Zola a ouvert le score pour Montpellier, avant que Jérémy Agbonifo, l’attaquant suédois, ne double la mise. Dans le feu de l’action, une décision arbitrale a provoqué la colère de Jean-Louis Gasset, qui s’est violemment opposé à Will Still. L’altercation entre les deux entraîneurs a conduit l’arbitre à leur infliger un carton rouge direct.

« Je pense que l’arbitre a été trop rapide. Tout le monde était énervé. J’avais vu une faute sur Kouyaté, tandis que Will Still pensait qu’il y avait but. Quand les entraîneurs sortent de leur zone technique, ce n’est jamais bon signe. Mais sortir un rouge aussi vite, c’était un peu exagéré », a déclaré Jean-Louis Gasset après le match.

Montpellier HSC : Jean-Louis Gasset sévèrement sanctionné par la LFP 3

Une suspension qui pénalise Montpellier HSC

Quelques jours plus tard, la commission disciplinaire de la LFP a rendu son verdict. Jean-Louis Gasset a écopé d’un match de suspension ferme et d’un autre avec sursis. De son côté, Will Still a été moins sévèrement sanctionné, ne recevant qu’un match de suspension ferme, sans peine supplémentaire. Pour la prochaine rencontre contre le RC Strasbourg, Montpellier HSC devra donc faire sans son entraîneur, ce qui pourrait impacter la dynamique de l’équipe.