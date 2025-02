OM : Mehdi Benatia règle ses comptes avec certains dirigeants de Marseille

Mehdi Benatia, directeur sportif de l’OM, a récemment exprimé sa frustration face à ce qu’il considère comme une hypocrisie au sein de la direction du club. Dans une interview accordée à L’Équipe, l’ancien international marocain a dénoncé des comportements qu’il juge contraires aux intérêts du club de Marseille.

OM : Des tensions internes révélées par Mehdi Benatia

Après une saison 2023-2024 catastrophique en Ligue 1, l’Olympique de Marseille a décidé de faire les choses autrement pour le compte de cette campagne. Avec un projet plus ambitieux, le club phocéen n’a pas lésiné sur les moyens pour apporter un réel changement au sein de l’effectif. Pour guider tout ceci, Roberto De Zerbi a été choisi comme l’homme de la situation.

Quant à la conduite du projet sportif, Mehdi Benatia se charge de coordonner le recrutement. Si les choses semblent aller mieux sur le terrain, ce n’est vraisemblablement pas le cas au sein de la direction. Dans une interview à L’Equipe, Mehdi Benatia a souligné que certaines personnes au sein du club agissent de manière hypocrite, prétendant comprendre ses directives tout en le critiquant en coulisses.

« Étant donné que moi, je suis radical dans ma façon de faire les choses, ces gens ne te disent pas en face : « Oh pourquoi il me dit ça ? » Ils font semblant d’avoir compris et derrière, ils vont te casser, t’empêcher de travailler », a déclaré le dirigeant marocain de l’Olympique de Marseille. Cette situation crée, selon lui, un environnement de travail malsain qui entrave la progression du club.

Un engagement sans compromis pour Marseille

Malgré ces obstacles, Benatia reste déterminé à mener l’OM vers le succès, notamment en visant une qualification en Ligue des champions. Il a affirmé : « Je n’aurais pas laissé des gens interférer dans le sportif. J’ai essayé de ramener des collaborateurs, comme ça ne correspondait pas avec ce qu’ils voulaient, ça a toujours mis du temps. Et les messages passés à la presse… Je n’étais pas la personne qu’ils auraient voulu voir aux commandes de ce projet-là ».

Mehdi Benatia a également critiqué les intérêts personnels qui, selon lui, prévalent trop souvent au sein du club. Il a insisté sur la nécessité de mettre les intérêts de l’OM au premier plan : « Ici, on doit aller dans le sens des intérêts de l’OM, pas des intérêts personnels ». Il appelle ainsi à une plus grande transparence et à une collaboration sincère entre les différents acteurs du club pour atteindre les objectifs communs.