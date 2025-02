Mercato ASSE : Louis Mouton fait une annonce forte sur son avenir à Saint-Etienne

Louis Mouton, l’un des piliers de l’ASSE cette saison, a tenu à clarifier sa situation contractuelle en conférence de presse ce jeudi. Alors que son contrat arrive à échéance en juin, le milieu de terrain a écarté toute discussion de prolongation pour l’instant, préférant se concentrer sur le maintien de Saint-Etienne en Ligue 1.

Mercato ASSE : Louis Mouton, un avenir en suspens à Saint-Etienne

Arrivé à l’AS Saint-Etienne en 2022, Louis Mouton s’est progressivement imposé comme un joueur clé des Verts. Auteur d’une passe décisive en 15 matchs de Ligue 1 cette saison, le natif de Saint-Priest-en-Jarez arrive à la fin de son contrat à l’été 2025. Pour l’heure, rien ne dessine quant à la suite de son séjour dans le Forez.

Devant les médias, Louis Mouton a été clair : son avenir à l’ASSE n’est pas la priorité. « Actuellement, il n’y a pas de discussion entre le club et moi concernant une prolongation, mais ce n’est pas le sujet. L’objectif, c’est d’abord de maintenir le club en Ligue 1, et on verra ensuite ce qu’il se passe sur le plan personnel », a-t-il déclaré.

Un attachement sincère à l’AS Saint-Etienne

Le joueur de 24 ans a souligné que plusieurs membres de l’effectif étaient dans la même situation, et que les discussions sur les contrats interviendraient une fois le maintien assuré. Malgré l’incertitude autour de son avenir, Louis Mouton a tenu à rappeler son attachement à l’ASSE. Pour lui, porter les couleurs du club stéphanois était loin d’être envisagé dans sa carrière.

« Je suis tellement heureux de jouer à Sainté en Ligue 1. Si on m’avait dit il y a deux ans que je serais titulaire en Ligue 1 avec l’ASSE, je ne sais pas si je l’aurais cru », a-t-il confié. Revenu d’un prêt réussi à Pau l’été dernier, Mouton s’est imposé comme un élément clé de l’équipe, et son engagement sur le terrain ne fait aucun doute. Le numéro 14 des Verts a également insisté sur sa détermination à rester concentré sur ses performances.

« Je me donne toujours à 100 % dans ce que je fais, c’est ma façon d’être focus sur mon jeu. Je dois garder ma ligne de conduite sur ce point. Il me reste cinq mois au minimum ici, où je dois tout donner », a-t-il affirmé. Une attitude professionnelle qui rassure les supporters, même si l’avenir du joueur reste en suspens.