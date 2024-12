ASSE : Louis Mouton, un milieu de terrain à l’endurance exceptionnelle à Saint-Etienne

Malgré les difficultés de l’ASSE cette saison, un joueur a su tirer son épingle du jeu : Louis Mouton. Le jeune milieu de terrain, formé à Saint-Etienne, s’est imposé dans le onze de départ et est devenu l’un des éléments les plus constants de l’équipe.

ASSE : Louis Mouton à Saint-Etienne, de la patience à la récompense

Alors que l’AS Saint-Étienne traverse une période difficile, Louis Mouton s’est imposé comme une révélation sur cette première partie de saison. Formé au club, le milieu de terrain a progressé lors de son prêt à Pau et a démontré à son retour ses qualités de récupérateur. Initialement prévu pour un rôle de remplaçant, Louis Mouton a profité des difficultés de ses concurrents pour se faire une place.

Son sérieux, sa capacité de travail et ses performances lors de ses entrées en jeu ont convaincu Olivier Dall’Oglio, désormais ancien entraîneur de l’ASSE, de lui confier un rôle plus important. Louis Mouton est notamment reconnu pour son endurance, l’une des clés de son succès, et son sens du collectif.

Selon les statistiques, Mouton est l’un des milieux de terrain les plus coureurs de Ligue 1. Son engagement physique et sa capacité à récupérer un grand nombre de ballons font de lui un élément indispensable au milieu de terrain stéphanois. Le joueur de 22 ans parcourt en moyenne 10,94 kilomètres par match, ce qui en fait l’un des milieux les plus actifs de Ligue 1.

Un avenir prometteur à Saint-Etienne

Si les résultats collectifs de l’ASSE ne sont pas à la hauteur des attentes, Louis Mouton, lui, a saisi sa chance. Son contrat se termine en juin prochain, et il devra confirmer ses bonnes performances pour obtenir une prolongation. L’arrivée d’un nouveau milieu de terrain cet hiver pourrait renforcer la concurrence, mais Mouton semble prêt à relever le défi.

Le nouvel entraîneur des Verts, Eirik Horneland, appréciera-t-il autant le profil de Louis Mouton ? C’est une question à laquelle il faudra répondre dans les prochaines semaines. En attendant, le jeune milieu de terrain devra continuer à travailler dur pour convaincre ses dirigeants et son nouvel entraîneur.