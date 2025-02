OGC Nice – RC Lens : Une polémique éclate déjà autour du duel !

Le dimanche prochain, l’OGC Nice accueille le RC Lens pour le choc de la 21e journée de Ligue 1. Mais les supporters Sang et Or boycottent le match en raison des restrictions imposées.

OGC Nice – RC Lens : Les supporters lensois boycottent le match

Le choc de ce dimanche entre l’OGC Nice et le RC Lens, deux équipes en lutte pour une place en Ligue des Champions, promet d’être intense. Sur le terrain, les deux formations promettent un spectacle de haut vol, mais en tribunes, l’ambiance sera bien moins festive. En effet, la préfecture des Alpes-Maritimes a décidé de maintenir une jauge très restrictive pour le parcage visiteurs, limitant ainsi à 250 le nombre de supporters lensois autorisés.

Face à cette décision, les sections de supporters du RCL ont décidé de boycotter le déplacement, selon le site Allez Lens. Un choix fort qui prive le match d’une partie de son enjeu et de son attrait. Les « Corons », habituellement très présents et très bruyants, ne viendront pas apporter leur soutien aux hommes de Will Still.

Cette décision de la préfecture interroge. Alors que les deux équipes se livrent une lutte acharnée pour une qualification européenne, priver le RC Lens de son public semble paradoxal. D’autant plus que les précédents matchs de l’OGC Nice n’ont pas affiché complet, laissant ainsi de nombreuses places vacantes dans l’Allianz Riviera.

Quoi qu’il en soit, cette affaire met en lumière les difficultés liées à l’organisation des déplacements de supporters en Ligue 1. Les restrictions imposées peuvent avoir des conséquences importantes sur l’ambiance des matchs et sur le sentiment d’appartenance des supporters.