Foot OM : Les confidences de Luis Henrique sur Jean-Louis Gasset

À deux jours du match de football entre Angers et l’OM, Luis Henrique s’est présenté en conférence. L’occasion pour lui de faire une confidence sur Jean-Louis Gasset, ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille.

OM : Jean-Louis Gasset a joué un rôle clé dans le déclic de Luis Henrique

Qui aurait pu prédire un tel revirement de situation ? Considéré à un moment comme une erreur de recrutement, Luis Henrique est en train de s’imposer comme l’un des joueurs les plus décisifs de l’Olympique de Marseille. Avec 9 buts et 4 passes décisives en 22 apparitions cette saison, le buteur brésilien a totalement inversé la tendance.

Comment expliquer une telle progression ? Le joueur lui-même attribue une part importante de son renouveau à Jean-Louis Gasset, ancien coach de l’OM. « Gasset m’a donné confiance lors de son arrivée. Cela fait partie des raisons de mon retour au premier plan », a-t-il confié. Un regain de confiance qui s’est confirmé durant cet exercice.

Grâce à son talent devant les buts et un travail acharné, Luis Henrique a su convaincre le nouvel entraîneur, Roberto De Zerbi. « Je suis performant car depuis que je suis revenu de Botafogo j’ai pris en maturité. Je suis certain de mes forces », a-t-il expliqué.

Il est déterminé à s’imposer face à Angers

Sa célébration devenue virale après son but victorieux face à Lyon (3-2) a marqué les esprits. Mais Luis Henrique ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Le prochain match face à Angers sera une nouvelle occasion de briller. « Angers va être un match difficile contre une équipe qui joue bien, on est concentrés on va essayer de gagner », a-t-il prévenu.

L’histoire de Luis Henrique est celle d’une renaissance. De joueur décrié, il est devenu un atout majeur pour l’OM. Son parcours démontre qu’il ne faut jamais sous-estimer le potentiel d’un joueur et que la confiance d’un entraîneur peut faire des miracles.