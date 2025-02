Le Havre AC : Didier Digard veut surprendre le LOSC Lille

Bon dernier de la Ligue 1 après 20 journées, Le Havre AC continue de se battre pour son maintien. Ce week-end, le club normand affrontera un LOSC Lille qui l’avait nettement dominé à l’aller (0-3). En conférence de presse, Didier Digard, l’entraîneur havrais, a affiché sa volonté de renverser les Dogues cette fois-ci en optant pour une approche tactique différente.

Didier Digard veut un Havre AC plus conquérant face au LOSC Lille

Englué à la dernière place du classement, Le Havre AC est contraint de réagir pour espérer rester en Ligue 1. Le week-end dernier, les Havrais ont arraché un match nul (1-1) contre Angers SCO, mais ils restent sur une inquiétante série de huit matchs sans victoire. Une dynamique négative que Didier Digard veut impérativement inverser face à Lille, dans un match à fort enjeu pour le maintien.

Battus 3-0 au match aller, les Havrais abordent cette rencontre avec un esprit revanchard. Conscient des lacunes affichées lors de la première confrontation, Didier Digard a annoncé une refonte tactique pour espérer un résultat positif :

« Si on prend le match aller, il faut sincèrement tout changer. Ma tactique n’était pas la bonne. Les joueurs n’avaient répondu ni dans l’impact ni dans l’effort. C’est un axe dans lequel on s’est vraiment amélioré. Il faut surtout croire en nous. Être conscients que l’on n’aura pas énormément de situations, mais que l’on peut le faire. Il y a un gros écart entre eux et nous, c’est une certitude, mais on doit être en mesure de le combler et de prendre des points », a-t-il déclaré en conférence de presse.

Un Havre AC méfiant malgré l’élimination du LOSC Lille en Coupe de France

Si Le Havre AC veut prendre sa revanche, Didier Digard reste méfiant face au LOSC Lille. Malgré son élimination surprise en Coupe de France contre l’USL Dunkerque (1-2), Lille demeure un adversaire redoutable : « Vous avez vu le match. S’ils avaient gagné 6-0, ça aurait été pareil… Quoique, ils auraient été qualifiés (sourire). Mais sincèrement, pour moi, les grandes équipes se relèvent toujours. Elles ont des certitudes, donc je ne pense pas que ce résultat aura une quelconque influence », a estimé Digard.

Face à un LOSC Lille revanchard, Le Havre AC devra redoubler d’efforts pour espérer un exploit : « Si l’on veut marquer, il faudra jouer. Avant tout, il faudra être très solide défensivement. On est dans une situation où chaque point compte. C’est bien d’en prendre un déjà, car on voit que l’on est plus performants sur nos matchs retours. Mais ce n’est pas suffisant. Il faudra trouver le bon équilibre entre bien défendre et jouer. On risque d’avoir moins la possession, mais il faudra bien exploiter le ballon quand on l’aura. On a préparé des choses », a conclu l’entraîneur havrais.