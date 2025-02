Stade Brestois : Éric Roy alerte sur le piège tendu par le FC Nantes

Pour la troisième fois cette saison, le Stade Brestois va affronter le FC Nantes, qu’il a toujours battu. Cependant, l’entraîneur Éric Roy voit un danger pour le match de ce week-end, car les Canaris seront revanchards. Il essaie donc d’alerter ses joueurs sur l’importance de rester invincibles.

Antoine Kombouaré : « Ça me bassine, ces matches contre Brest qu’on perd toujours »

Cette saison, le FC Nantes peine à trouver la bonne formule pour battre le Stade Brestois. Les Canaris se sont déjà inclinés à deux reprises face aux Bretons, encaissant six buts au total. La première défaite a eu lieu lors de la phase aller de la Ligue 1, le 15 décembre 2024, où Nantes s’est incliné 4-1. Ensuite, un nouvel échec a suivi en Coupe de France, le 15 janvier 2025 (2-1).

Face à cette série noire, Antoine Kombouaré a exprimé son ras-le-bol et son envie de renverser Brest ce week-end. En conférence de presse, l’entraîneur nantais a déclaré : « Moi, ça commence à me bassiner, ces matches contre Brest qu’on finit toujours par perdre. Sur les cinq derniers matches, c’est quatre revers et un nul. Donc on en a ras le bol, j’aimerais que ça change. »

𝗝𝗼𝘂𝗿 𝗝 | 𝗡𝗮𝗻𝘁𝗲𝘀 – 𝗕𝗿𝗲𝘀𝘁 👊

Voici les 2⃣2⃣ joueurs convoqués par Éric Roy pour affronter le FC Nantes ce vendredi à 19h au stade de la Beaujoire. #FCNSB29 ⚡️ pic.twitter.com/YWM9FUAzAc — Stade Brestois 29 (@SB29) February 7, 2025

Éric Roy se méfie de la revanche nantaise

En réaction à cette déclaration, Éric Roy reconnaît que l’entraîneur du FC Nantes a toutes les raisons d’être revanchard : « On essaie de mettre en garde les joueurs. Les Nantais, si j’étais à leur place, je serais très revanchard », alerte-t-il. Le technicien brestois reste donc méfiant face à ce duel, d’autant plus que son équipe devra se déplacer à Nantes :

« En plus, on va jouer chez eux, c’est un élément à prendre en compte. C’est un stade incroyable, il y a une super ambiance. Clairement, on va avoir un match très compliqué. » Enfin, il insiste sur le fait que ses joueurs devront faire preuve de patience et d’engagement pour réussir à battre une troisième fois un FC Nantes frustré :

« Cette équipe est sur une bonne dynamique. Ils ont perdu contre nous, mais les deux fois où ils ont été battus, ils auraient peut-être mérité un meilleur résultat. Ils ont montré de la solidité dans ces deux matches. Je peux comprendre qu’ils soient frustrés, car je pense qu’ils considèrent que le contenu proposé contre nous n’était pas mauvais. » La rencontre s’annonce donc compliquée pour le Stade Brestois, qui devra éviter de tomber dans le piège tendu par des Nantais revanchards.