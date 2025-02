RC Strasbourg : Valentín Barco impatient de briller sous ses nouvelles couleurs

Pour la première fois depuis son arrivée au RC Strasbourg, Valentín Barco s’est présenté en conférence de presse devant les médias français. Le latéral gauche argentin de 20 ans s’est exprimé sur son adaptation et son ambition d’aider le club alsacien.

Les premiers mots de Valentín Barco au RC Strasbourg

À la recherche d’un latéral gauche pour dynamiser son effectif, le RC Strasbourg a recruté Valentín Barco lors du mercato hivernal. L’Argentin de 20 ans a rejoint le club sous la forme d’un prêt de six mois en provenance de Brighton & Hove Albion, en Premier League. S’il découvre progressivement la Ligue 1, sa première difficulté reste la barrière de la langue.

Malgré cela, le jeune défenseur est déterminé à s’adapter rapidement, comme il l’a confié en conférence de presse ce vendredi : « C’est toujours un peu difficile de s’intégrer dans un pays dont on ne parle pas la langue. Je me donne un an pour apprendre le français. J’avais d’ailleurs commencé à l’étudier avec une application avant d’arriver à Strasbourg. »

Déjà lancé en Coupe de France, Valentín Barco a disputé 33 minutes lors de la défaite (1-3) face à Angers SCO. Malgré cette entrée en matière compliquée, il reste motivé à apporter sa contribution aux Alsaciens : « Je me sens très bien ici, je suis très heureux d’être à Strasbourg. J’ai hâte d’apporter ma pierre à l’édifice. »

Liam Rosenior satisfait des débuts de Valentín Barco

Présent en conférence de presse, l’entraîneur du RCS, Liam Rosenior, s’est montré satisfait des premières prestations de sa nouvelle recrue : « Valentín a montré de belles choses en fin de match. C’est un excellent joueur que je connais bien. Il va parfaitement s’intégrer dans l’effectif, mais j’attends de lui qu’il nous dévoile toute l’étendue de son talent. » Les supporters du RC Strasbourg auront l’occasion de voir davantage Valentín Barco à l’œuvre ce week-end. Le latéral gauche argentin pourrait disputer son premier match en Ligue 1 contre le Montpellier HSC.