PSG – AS Monaco : Kvaratskhelia débloque son compteur, le Paris SG écrase l’ASM

Le PSG a livré une prestation de haut vol ce vendredi soir en surclassant l’AS Monaco (4-1) lors de la 21e journée de Ligue 1. Une victoire marquée par le premier but de Khvicha Kvaratskhelia sous ses nouvelles couleurs et une seconde période dominée de bout en bout par les Parisiens.

PSG – AS Monaco : Un début de match animé, l’ASM répond au Paris SG mais vacille

Dès les premières minutes de ce choc entre le leader et le troisième de Ligue 1, le PSG impose son rythme. Le club de la capitale ouvre rapidement le score grâce à un coup franc vicieux de Vitinha, mal négocié par Majecki (1-0, 6e). Mais l’AS Monaco ne se laisse pas abattre. Sur une superbe ouverture de Magassa, Zakaria trompe Donnarumma et égalise d’un tir astucieux au premier poteau (1-1, 19e).

Les Monégasques tentent de pousser, mais le PSG reste dangereux, notamment grâce aux percées de Ousmane Dembélé et Désiré Doué. Takumi Minamino manque une opportunité en or à la 23e minute, tandis que Willian Pacho réalise un retour salvateur pour empêcher un deuxième but parisien avant la pause.

Kvaratskhelia débloque son compteur et Paris déroule

Au retour des vestiaires, le Paris Saint-Germain accélère brutalement. Une récupération haute permet à Bradley Barcola de servir Kvaratskhelia dans l’axe. L’ailier géorgien élimine Mawissa d’un superbe crochet et ajuste Majecki pour inscrire son premier but avec Paris (2-1, 54e). Trois minutes plus tard, Dembélé enfonce le clou d’une frappe imparable au premier poteau (3-1, 57e).

L’AS Monaco, sonnée par cette double gifle, peine à réagir. Les Parisiens contrôlent le jeu avec maîtrise, alternant conservation et accélérations tranchantes. Luis Enrique fait tourner son effectif, mais son équipe reste menaçante jusqu’au bout.

Dembélé s’offre un doublé, Paris SG s’envole en tête

Dans les arrêts de jeu, Nuno Mendes réalise un superbe travail sur le côté gauche et offre un caviar à Dembélé, qui s’offre son doublé d’un plat du pied précis (4-1, 90e+3). Ce qui offre au PSG un succès éclatant qui confirme la domination du club de la capitale en Ligue 1. Avec cette victoire, le Paris creuse encore l’écart en tête du championnat et compte désormais 13 points d’avance sur ses poursuivants.

De son côté, l’AS Monaco voit sa place sur le podium menacée et devra vite rebondir pour ne pas perdre le rythme dans la course à l’Europe. Paris, lui, peut sereinement se tourner vers son barrage de Ligue des Champions contre le Stade Brestois.