FC Nantes vs Stade Brestois : Le coup de gueule d’Antoine Kombouaré après la nouvelle défaite du FCN

Le Stade Brestois a battu le FC Nantes en Ligue 1 ce vendredi soir, mettant fin à sa série d’invincibilité depuis plusieurs semaines. Le technicien du FCN, Antoine Kombouaré, a piqué une colère noire.

FC Nantes vs Stade Brestois : Le FCN tombe, Antoine Kombouaré en colère !

Le FC Nantes essuie sa première défaite en 2025 (0-2) face au Stade Brestois ce vendredi soir à la Beaujoire à l’occasion de la 21e journée de Ligue 1. Les Canaris voulaient poursuivre leur série d’invincibilité (4 matchs nuls, une victoire), mais la rencontre a tourné en faveur des visiteurs.

Le FC Nantes n’arrive toujours pas à tenir tête aux Brestois. Cette saison, le FCN a concédé trois défaites contre cette équipe entraînée par Éric Roy. Les hommes d’Antoine Kombouaré se sont inclinés (4-1) lors du match aller en Ligue 1, (2-1) en Coupe de France et maintenant (2-0) lors du match retour en championnat.

Le Stade Brestois a été solide défensivement et a empêché le FC Nantes de trouver le chemin des filets. Cette nouvelle défaite coûte cher au FCN puisqu’il va dégringoler au classement si le Stade Rennais gagne face à l’ASSE. En conférence de presse après la rencontre, le technicien du FCN, Antoine Kombouaré, a exprimé sa frustration.

« Plus que de la frustration, c’est de la déception. On voulait valider notre victoire à Reims, mais ce n’est pas le cas. On a eu les occasions, mais il faut admettre qu’on aurait pu jouer 4 heures sans marquer face à cette défense d’expérience… On se fait punir à la fin, même si c’est anecdotique. On n’a pas cette capacité à faire mal, ce que fait Brest. Ça n’a pas fonctionné ce vendredi soir », a déclaré le coach nantais.

Antoine Kombouaré secoue ses hommes pour montrer un nouveau visage lors du prochain match face à l’AS Monaco. « On doit aller à Monaco pour faire un résultat. C’est l’objectif qu’on doit avoir. On est capables de jouer. Mais la possession ne m’intéresse pas. Je veux gagner les matchs », a ajouté le Kanak.