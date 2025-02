FC Barcelone : Hansi Flick dévoile sa liste pour la phase finale de la Ligue des Champions

En attendant de connaître son prochain adversaire pour la phase finale de la Ligue des Champions, le FC Barcelone continue de peaufiner sa préparation. À cet effet, Hansi Flick a dévoilé la liste des joueurs enregistrés, conformément aux exigences de l’UEFA.

Une liste bien fournie pour Hansi Flick et le FC Barcelone

Dès la semaine prochaine, la Ligue des Champions reprendra avec les barrages des huitièmes de finale. Le FC Barcelone, faisant partie du top 8 de la compétition, est directement qualifié pour cette phase sans passer par les barrages. Les Catalans abordent cette étape en pleine confiance, forts de leur excellent début de saison.

Actuellement deuxième au classement général, le Barça a accumulé 19 points, avec six victoires, une défaite et un match nul contre l’Atalanta Bergame. Cette phase de groupes a été une véritable satisfaction pour les hommes de Hansi Flick, mais ils devront encore redoubler d’efforts pour espérer aller loin dans la compétition.

Le club catalan connaîtra son prochain adversaire lors du tirage au sort prévu le 21 février. Parmi les équipes potentielles figurent le Paris Saint-Germain (PSG), le Stade Brestois, l’AS Monaco et le SL Benfica.

Photo : Joan Laporta

En attendant, le FC Barcelone a déjà officialisé la liste de ses joueurs pour la phase finale de la Ligue des Champions, selon les informations de 90Min. Deux listes ont été soumises : la liste A et la liste B. Parmi les joueurs retenus dans la première liste, on retrouve notamment Ansu Fati et Dani Olmo, ainsi que plusieurs cadres de l’équipe.

Liste A : Inaki Pena, Wojciech Szczesny, Pau Cubarsi, Alejandro Balde, Ronald Araujo, Inigo Martinez, Andreas Christensen, Jules Koundé, Eric Garcia, Gerard Martin, Gavi, Pedri, Pablo Torre, Marc Casado, Frenkie de Jong, Noah Darvich, Ferran Torres, Robert Lewandowski, Ansu Fati, Raphinha, Fermin Lopez, Pau Victor, Lamine Yamal, Dani Olmo.

Liste B : Ander Astralaga, Diego Kochen, Aron Yaakobishvili, Héctor Fort, Sergi Dominguez, Alexis Olmedo, Andres Cuenca, Marc Bernal, Aleix Garrido, Pau Prim, Guillermo Fernandez, Quim Junyent, Antonio Fernandez.