Angers SCO : Deux absents confirmés face à l’OM !

Angers SCO devra composer avec plusieurs absences pour son déplacement à Marseille ce week-end. En conférence de presse, l’entraîneur Alexandre Dujeux a confirmé que Cédric Hountondji et Carlens Arcus ne seront pas disponibles pour cette rencontre face à l’OM.

Alexandre Dujeux face à une équipe diminuée

Après une belle victoire en Coupe de France contre le RC Strasbourg, Angers SCO se prépare à un défi de taille face à l’Olympique de Marseille, ce dimanche. Cependant, l’entraîneur Alexandre Dujeux devra se passer d’au moins deux joueurs cadres.

« Cédric Hountondji et Carlens Arcus seront forfaits dimanche », a annoncé le coach angevin en conférence de presse. D’autres joueurs restent incertains pour cette confrontation cruciale : « Bamba Dieng, Sidiki Chérif et Zinedine Ould Khaled sont incertains. »

Malgré un effectif réduit, Alexandre Dujeux attend une réaction de son groupe et insiste sur l’importance d’obtenir un bon résultat : « Ce sera un grand défi face à une grande équipe. On s’attend à un match de haut niveau. Il faudra être à la hauteur et donner la meilleure version de nous-mêmes pour espérer un résultat positif. »

Himad Abdelli : « On va chercher ce maintien au plus vite »

De son côté, Himad Abdelli affiche sa détermination à aller chercher un résultat positif contre l’OM. Après la victoire contre Strasbourg, le milieu de terrain algérien espère poursuivre sur cette dynamique : « L’OM est un gros club. On va tout faire pour les accrocher et essayer de ramener une victoire à la maison pour nos supporters. On est concentrés et on va chercher ce maintien au plus vite. On a réussi à inverser la dynamique. »