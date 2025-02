Mercato PSG : Nasser Al-Khelaïfi annonce de grandes ambitions pour le Paris SG

Dans la foulée de l’annonce de sept prolongations de contrat, dont celle de son entraîneur Luis Enrique, le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, a commenté cette continuité au sein du club, assurant une nouvelle fois que l’avenir s’annonce radieux.

Mercato PSG : Le Paris SG boucle 7 prolongations d’un coup

Le Paris Saint-Germain a frappé un grand coup en annonçant sept prolongations de contrat ce vendredi : celles de l’entraîneur Luis Enrique, du défenseur Achraf Hakimi, du milieu de terrain Vitinha, du latéral Nuno Mendes, du jeune défenseur Yoram Zague, ainsi que des jeunes issus du centre de formation, Ibrahim Mbaye et Naoufel El Hannach.

Si le coach espagnol a paraphé un nouveau bail de deux ans, soit jusqu’en juin 2027, les trois joueurs, tous liés jusqu’en 2026, ont prolongé jusqu’en juin 2029. Yoram Zague jusqu’en 2028 et les titis Ibrahim Mbaye et Naoufel El Hannach ont également signé leur premier contrat professionnel jusqu’en juin 2028. Des signatures importantes commentées par le président Nasser Al-Khelaïfi sur le site officiel du club.

Nasser Al-Khelaïfi : « Nous avons établi des bases solides pour l’avenir »

Avant le feu d’artifice contre l’AS Monaco ce vendredi soir, le PSG a officialisé les prolongations de contrat de nombreux joueurs, pas moins de sept, qui ont prolongé leur bail ou signé leur premier contrat professionnel. Pour certains, comme le coach Luis Enrique, c’était acté depuis septembre, mais il fallait attendre, car le club voulait officialiser l’ensemble de façon groupée.

Après la signature de Nuno Mendes, la plus compliquée à finaliser, il était donc temps de rendre public tout cela. L’annonce a été faite en deux temps, avec les jeunes Mbaye, El Hannach et Zague avant l’échauffement, puis Luis Enrique, Hakimi, Vitinha et Nuno Mendes après, le président Al-Khelaïfi se joignant à eux pour une photo forcément symbolique. Ces prolongations ont ravi Nasser Al-Khelaïfi, qui voit un avenir prometteur pour le club de la capitale.

Photo : Prolongations au PSG

« Ces annonces sont de bons exemples des bases solides et à long terme que nous avons établies au Paris Saint-Germain, basées sur le développement des meilleurs talents qui croient au projet, qui se battent pour le maillot et qui placent le collectif au-dessus de tout. Nous pouvons être très enthousiastes pour l’avenir du Paris Saint-Germain », a déclaré l’homme d’affaires qatari.