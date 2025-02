Mercato OM : Adrien Rabiot, surprenante révélation sur sa signature à Marseille !

L’arrivée d’Adrien Rabiot à l’OM en septembre dernier a marqué un tournant inattendu dans le mercato estival. Alors que les plus grands clubs européens le convoitaient, le milieu de terrain français a choisi Marseille, séduit par le projet ambitieux de Roberto De Zerbi. Une décision qui s’explique aussi par des raisons plus profondes, liées à son passé à la Juventus.

Mercato OM : Une décision mûrement réfléchie pour Adrien Rabiot

Libre de tout contrat après son départ de la Juventus, Adrien Rabiot avait le choix parmi les plus prestigieuses destinations européennes. Pourtant, c’est vers l’OM qu’il s’est tourné, et a surpris amateurs et experts. Selon La Gazzetta dello Sport, ce choix serait en grande partie lié au départ de Massimiliano Allegri, son ancien entraîneur à Turin.

Avec l’arrivée de Thiago Motta sur le banc de la Juventus, Rabiot aurait préféré tourner la page et relever un nouveau défi sous les ordres de Roberto De Zerbi. L’ancien de Brighton a joué un rôle déterminant dans l’arrivée d’Adrien Rabiot à Marseille. L’entraîneur italien, connu pour son football offensif et exigeant, a immédiatement séduit le milieu de terrain français.

« On aurait besoin d’avoir deux, trois, quatre ou même cinq Rabiot. Je lui ai demandé s’il avait un frère comme lui, mais il m’a dit qu’il ne jouait pas au foot », a déclaré De Zerbi en décembre, ce qui souligne l’importance de son joueur dans le dispositif marseillais. Une confiance réciproque qui a convaincu Adrien Rabiot de s’engager avec l’OM.

Un impact immédiat sur le terrain avec Marseille

Depuis son arrivée, Adrien Rabiot s’est imposé comme un pilier de l’équipe. Avec 4 buts et 2 passes décisives en 17 matchs toutes compétitions confondues, l’international français a rapidement gagné le cœur des supporters marseillais. Son leadership, sa polyvalence et son expérience au plus haut niveau ont apporté une stabilité précieuse au milieu de terrain de l’Olympique de Marseille.

Une performance qui justifie pleinement son choix de rejoindre Marseille, malgré les sirènes des grands clubs européens. En choisissant le club marseillais, Adrien Rabiot a opté pour un projet sportif ambitieux et un rôle central dans l’équipe.

Loin des turbulences de la Juventus, il a trouvé à Marseille un environnement propice à son épanouissement. Avec Roberto De Zerbi à la barre et des supporters passionnés, Rabiot vit désormais une aventure qui pourrait marquer un tournant décisif dans sa carrière.