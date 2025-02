Mercato OM : Adrien Rabiot, le coup de maître qui pourrait tout changer pour Marseille !

La signature d’Adrien Rabiot à l’OM a été l’un des grands coups de l’été dernier, surprenant observateurs et supporters. Son impact dépasse déjà le terrain, et son arrivée pourrait bien ouvrir la porte à d’autres recrues de prestige pour le club phocéen.

Mercato OM : Un recrutement XXL pour une nouvelle ère à Marseille

Avec l’arrivée de Roberto De Zerbi sur le banc, l’OM a affiché ses ambitions dès le mercato estival en multipliant les renforts. Parmi eux, Adrien Rabiot s’est imposé comme la recrue phare, lui qui était pourtant courtisé par plusieurs clubs anglais de premier plan. En choisissant Marseille, le milieu international français a envoyé un signal fort, marquant une nouvelle étape dans le projet du club.

Sur le terrain, l’ancien joueur du PSG et de la Juventus n’a pas tardé à justifier la confiance placée en lui. Avec quatre buts toutes compétitions confondues, Rabiot est devenu l’un des hommes de base de De Zerbi. Son impact va bien au-delà des statistiques : son expérience, sa vision du jeu et son leadership transforment le visage du milieu marseillais, apporte équilibre et caractère à une équipe en quête de régularité.

Adrien Rabiot à Marseille, un effet domino sur le mercato ?

Mais l’influence d’Adrien Rabiot ne s’arrête pas là. Selon RMC Sport, sa présence à l’OM pourrait convaincre d’autres grands noms de rejoindre le projet marseillais. Dans les coulisses, on évoque déjà l’intérêt de plusieurs internationaux séduits par la dynamique insufflée par De Zerbi et la crédibilité renforcée du club sur le marché des transferts.

Adrien Rabiot pourrait ainsi être le déclencheur d’une nouvelle politique de recrutement ambitieuse, positionnant l’Olympique de Marseille comme une destination prisée en Europe. Avec un effectif renforcé et une star de l’équipe de France comme figure de proue, Marseille semble mieux armé pour concurrencer le Paris SG et les autres cadors de Ligue 1.

Si les résultats suivent, le club phocéen pourrait retrouver un statut qui lui échappe depuis plusieurs années. L’arrivée de Rabiot ne serait alors que le premier pas vers un retour au sommet du football français.