ASSE : Le préfet de la Loire détruit Saint-Etienne après la défaite face au SRFC

Alors que l’ASSE s’est inclinée face au Stade Rennais (0-2) samedi soir, le préfet de la Loire, Alexandre Rochatte, n’a pas hésité à ironiser sur la prestation des Verts. Une sortie qui risque de ne pas passer inaperçue auprès des supporters de l’AS Saint-Étienne.

Un tacle bien senti contre l’ASSE et ses supporters

Présent au PC de sécurité de Geoffroy-Guichard lors de la rencontre entre l’ASSE et le Stade Rennais, Alexandre Rochatte s’est fendu d’un commentaire cinglant sur le manque d’efficacité offensive des Verts.

« Je ne suis pas spécialiste en football, mais il me semble que pour marquer, il faut tirer… », a-t-il lâché, soulignant l’incapacité de l’AS Saint-Etienne à inquiéter la défense rennaise. Une remarque qui fait écho aux difficultés de l’équipe, en pleine lutte pour remonter au classement.

Une provocation mal perçue à Saint-Étienne

Si cette déclaration se voulait humoristique, elle risque d’agacer un peu plus des supporters déjà frustrés par la situation de leur club. D’autant plus que Rochatte est connu pour ses interdictions répétées visant les ultras stéphanois, notamment en ce qui concerne l’utilisation des fumigènes et les déplacements des supporters adverses à Geoffroy-Guichard.

L’ironie de sa phrase sur les fumigènes « C’est joli, ainsi alignés. Et surtout, plus facile à compter ! » n’a donc pas été du goût de tout le monde. Ce nouvel épisode pourrait bien attiser la colère des fans de l’ASSE, qui pourraient répondre à cette pique dès le prochain match, notamment par une banderole visant le préfet.

Une chose est sûre, la tension ne risque pas de retomber de sitôt entre Rochatte et les amoureux des Verts. Quant à l’équipe, une réaction est très attendue après cette nouvelle défaite face au SRFC.