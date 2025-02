Foot OM : Roberto De Zerbi annonce un précieux retour en attaque !

Après la victoire à Angers (0-2), un important retour vient renforcer l’attaque de l’OM. Roberto De Zerbi a levé le voile sur cette nouvelle réjouissante.

OM : Roberto De Zerbi confirme le retour d’Amine Harit

L’OM a enchaîné une nouvelle victoire ce dimanche en s’imposant sur la pelouse d’Angers (0-2). Grâce à des réalisations d’Adrien Rabiot et de Neal Maupay, les Phocéens ont conforté leur place dans le haut du classement de Ligue 1. Ce succès est historique pour le club marseillais. En effet, avec cette neuvième victoire sur ses onze premiers déplacements de la saison, l’Olympique de Marseille établit un nouveau record.

Jamais dans son histoire le club phocéen n’avait été aussi performant à l’extérieur en championnat. Roberto De Zerbi voit également son bilan s’enrichir. Avec 43 points en 21 journées, il intègre le top 3 des entraîneurs de l’OM les plus performants à ce stade de la compétition, derrière Igor Tudor et Marcelo Bielsa. En plus de ces résultats encourageants, l’OM peut compter sur le retour d’un élément important de son effectif.

Amine Harit, absent depuis plusieurs semaines en raison d’une blessure au mollet, est désormais remis sur pied. « Il est disponible pour jouer maintenant », a confirmé Roberto De Zerbi en conférence de presse. Le milieu offensif marocain, qui avait connu un début de saison prometteur avant de se blesser, devrait apporter un plus non négligeable au jeu marseillais.

Avec ce succès et le retour d’Amine Harit, Marseille aborde la suite de la saison avec confiance et ambition. Les Phocéens semblent bien partis pour jouer les premiers rôles jusqu’à la fin de l’exercice.