Mercato FC Nantes : Trois destinations s’offrent à Alban Lafont

Alban Lafont traverse une période difficile au FC Nantes cette saison. Le portier français n’entre plus dans les plans du technicien du FCN, Antoine Kombouaré, et pourrait se relancer au Moyen-Orient.

Mercato FC Nantes : Alban Lafont vers un club du Moyen-Orient ?

Alban Lafont a réintégré le groupe professionnel du FC Nantes après la fermeture du mercato hivernal. Annoncé sur le départ, le gardien de but français n’a finalement pas bougé avant la fin du mercato hivernal et devra donc rester au FCN jusqu’à la fin de la saison et faire face à la concurrence. Alban Lafont a été relégué au troisième rang dans la hiérarchie des gardiens de but du FC Nantes après l’arrivée d’Anthony Lopes cet hiver en provenance de l’Olympique Lyonnais.

Selon Ouest-France, Alban Lafont a reçu une offre en provenance de l’Angleterre. Les dirigeants de Watford (D2 anglaise) auraient dégainé une offre pour s’offrir le portier français. Mais la direction du FC Nantes a bloqué le départ d’Alban Lafont car cette formation anglaise a voulu prendre en charge seulement une partie du salaire du joueur.

Le gardien de but de 26 ans pourrait être tenté par un départ vers des championnats exotiques, notamment en Arabie saoudite, au Qatar ou aux Émirats arabes unis. Aucun prétendant de ces championnats n’est évoqué. Mais ces destinations pourraient permettre à Alban Lafont de se relancer. La décision finale reviendra au joueur qui a toujours privilégié un club européen.