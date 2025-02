Stade Brestois : Éric Roy dévoile la feuille de route face au PSG

À la veille du play-off aller de Ligue des Champions contre le PSG au stade Roudourou, Éric Roy, l’entraîneur du Stade Brestois, a dévoilé un pan de la feuille de route de son équipe. Et ça promet !

Éric Roy : « Ne pas être éliminé après le match aller »

Déjà battu à deux reprises par le Paris Saint-Germain cette saison en Ligue 1, le Stade Rennais retrouve les Rouge et Bleu dans un barrage aller inédit de Ligue des Champions ce mardi soir au stade Roudourou. Et même si son équipe ne part pas avec les faveurs des pronostiques, Éric Roy, l’entraîneur du Stade Brestois, ne veut pas hypothéquer le match retour, au Parc des Princes.

« Quelle importance donnez-vous au match aller, conditionne-t-il beaucoup de choses pour la qualification ? C’est une confrontation particulière, parce qu’elle se joue sur deux matches. Il est évident que le match aller conditionne beaucoup de choses. Il ne faut pas être éliminé après le match aller. On aura donc l’ambition d’être encore en vie quand on rentrera sur la pelouse du Parc des Princes », a déclaré Éric Roy, qui ne compte pas renier son identité de jeu au Roudourou face au PSG.

« Je n’ai pas dit qu’on n’allait pas aborder le match de la même manière. J’ai dit qu’il y aurait peut-être des joueurs différents amenés à démarrer le match. Mais non, se renier non. Je ne pense pas que l’on ait la volonté de se renier. On n’a pas en plus, je pense, une équipe qui aime beaucoup calculer. Donc il faut aussi jouer avec la qualité de son effectif et de ses joueurs », a ajouté le technicien breton.