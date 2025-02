RC Strasbourg : Liam Rosenior croit à l’Europe !

Après sa défaite face au Stade Rennais, le RC Strasbourg s’est relancé de la plus belle des manières en s’imposant contre Montpellier HSC (2-0) ce week-end. Cette victoire rapproche les Alsaciens d’une qualification européenne, un objectif auquel Liam Rosenior croit fermement.

Liam Rosenior : « L’Europe ? Le processus est en marche »

Bien que le RC Strasbourg ne traverse pas une dynamique exceptionnelle en Ligue 1, son bilan récent reste encourageant. Sur les dix dernières rencontres, Liam Rosenior et ses hommes affichent six victoires, deux défaites et deux matchs nuls. Grâce à leur succès contre Montpellier HSC, les Strasbourgeois grimpent à la neuvième place du classement avec 30 points, soit seulement trois unités de retard sur le top 6, synonyme de qualification en compétition européenne.

Conscient de cette opportunité, Liam Rosenior ne veut pas voir son équipe reculer au classement. L’entraîneur anglais de 40 ans entend bien poursuivre cette dynamique avec le RC Strasbourg : « Le processus est en marche. En début de saison, nous nous étions fixé des objectifs très ambitieux. À l’époque, si quelqu’un nous avait dit que nous serions à trois points du top 6 en février, peu de gens l’auraient cru. Mais ici, tout le monde y croit », a-t-il déclaré en conférence de presse.

Photo : Andrey Santos

Un test clé face au RC Lens

Pour espérer décrocher un billet européen, le RC Strasbourg devra continuer sur sa lancée et engranger un maximum de points. Les prochaines rencontres seront cruciales, à commencer par le choc face au RC Lens le week-end prochain. Une victoire permettrait aux Alsaciens de confirmer leurs ambitions et de rester dans la course à l’Europe.