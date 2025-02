ASSE : Un constat alarmant pour Saint-Etienne après la défaite contre le Stade Rennais

L’ASSE s’est inclinée à Geoffroy-Guichard face au Stade Rennais (0-2). Dans son analyse du match, Patrick Guillou estime que les Verts ont été complètement transparents. Il tire la sonnette d’alarme !

Patrick Guillou dézingue l’ASSE : « Naïve, sans talent et sans personnalité »

Les supporters de l’ASSE ont répondu massivement présents lors de la réception du Stade Rennais. Plus de 30 000 supporters étaient au rendez-vous au stade Geoffroy-Guichard pour encourager les Verts vers la victoire. Cependant, ce soutien n’a pas suffi. L’AS Saint-Etienne a concédé sa 13e défaite de la saison, lors de cette 21e journée du championnat 2024-2025.

Analysant le jeu produit par l’équipe d’Eirik Horneland, Patrick Guillou constate qu’elle a été dominée dans tous les compartiments du jeu.

« Offensivement, le jeu était stéréotypé et sans prise de risques pour s’approcher du but adverse, même si Lucas Stassin a progressé dans sa relation avec ses partenaires. Défensivement, l’équipe est très légère : frilosité sur les côtés, placement naïf des arrières centraux par manque d’anticipation et un milieu de terrain sans personnalité », a commenté le consultant pour beIN Sports et le quotidien Le Progrès.

Guillou fustige la stratégie de recrutement de l’ASSE : « Un océan de médiocrité »

L’ancien défenseur de l’ASSE n’a pas épargné la direction du club stéphanois. Il estime que l’utilisation de la data pour le recrutement a ses limites chez les Verts. Patrick Guillou doute même du talent et de la qualité technique des recrues stéphanoises.

« En coulisses, les stratèges transgressent les codes du recrutement pour trouver la perle rare, le joyau avec un « petit truc en plus » pour briller au milieu de cet océan de médiocrité. Face aux réalités financières, voici le décryptage en règle du football à Saint-Étienne. Face à Rennes, les pépites aux crampons de plomb avaient surtout un « petit truc en moins » : le talent. Quelques séquences dans les surfaces sont édifiantes, voire consternantes », a-t-il écrit dans sa chronique pour le journal régional.