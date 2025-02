AJ Auxerre : le coup de gueule retentissant de Christophe Pélissier après le match contre Toulouse

L’AJ Auxerre continue de traverser une période compliquée après une nouvelle désillusion face au Toulouse FC le week-end dernier. Alors qu’ils menaient au score, les Auxerrois ont concédé l’égalisation dans les dernières minutes, laissant filer une victoire précieuse (2-2). Frustré par cette contre-performance, l’entraîneur Christophe Pélissier a exprimé son mécontentement auprès de DAZN.

Christophe Pélissier fustige l’attitude de ses joueurs

L’AJ Auxerre semblait pourtant bien parti pour l’emporter face au Toulouse FC. Grâce aux buts de Junior Jubal et Hamed Junior Traoré, le club bourguignon menait 2-1. Mais à la 89e minute, une erreur défensive a coûté cher à l’AJA, permettant à Noah Edjouma d’arracher l’égalisation pour le Téfécé.

Ce nouveau résultat frustrant aggrave la mauvaise passe de l’AJA, qui reste désormais sur une série de quatre matchs sans victoire. Agacé par ce scénario répétitif, Christophe Pélissier n’a pas mâché ses mots dans les vestiaires. L’entraîneur auxerrois a dénoncé un manque de rigueur et d’attention de ses joueurs en fin de match :

« Ce sont des erreurs indignes de ce niveau. Quand on veut être un joueur de haut niveau, on doit rester concentré et rigoureux pendant 95 minutes. Là où j’en veux beaucoup à mon équipe, c’est qu’à 2-1, à la 90e minute, on ne peut pas se permettre de faire de telles fautes. C’est une des rares fois où je pousse un coup de gueule après un match, car ce manque de rigueur est inacceptable. »

Photo : Christophe Pélissier

Des erreurs défensives récurrentes selon Pélissier

Au-delà de la frustration du match, Christophe Pélissier a souligné un problème récurrent : les erreurs défensives évitables, pourtant travaillées à l’entraînement.

« On marque deux buts, mais on refait une erreur que nous avions pourtant ciblée et corrigée à l’entraînement. Nous avons travaillé toute la semaine sur la prise de profondeur et les fermetures intérieures, et pourtant, nous nous faisons surprendre comme des débutants. C’est d’autant plus rageant que le premier but encaissé est une copie conforme de celui pris au match aller. »

Avec cette nouvelle contre-performance, l’AJ Auxerre devra rapidement rectifier le tir pour espérer retrouver le chemin de la victoire. La prochaine rencontre s’annonce cruciale pour ne pas laisser s’installer le doute au sein du groupe.