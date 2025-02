Montpellier HSC : l’appel urgent de Téji Savanier sur la crise au MHSC

Téji Savanier mesure désormais l’ampleur du danger qui menace le Montpellier HSC en Ligue 1, avec le spectre d’une relégation en deuxième division. Face à cette situation critique, l’ex-capitaine du club héraultais a lancé un message fort à ses coéquipiers, soulignant l’urgence de redresser la barre avant qu’il ne soit trop tard.

Un espoir de courte durée

La Ligue 1 a déjà atteint sa 21ᵉ journée, et le Montpellier HSC occupe toujours la dernière place du classement. Il y a quelques semaines, le club semblait pourtant sur la voie du redressement après des victoires encourageantes contre l’AS Monaco et le Toulouse FC. Mais cet élan a rapidement été brisé par deux nouvelles défaites, dont celle du week-end dernier face au RC Strasbourg.

Cette situation complique encore plus les choses pour le MHSC, déjà confronté à une cascade de blessures en défense. Alors que Nikola Maksimović était déjà absent, Modibo Sagnan et Becir Omeragic sont venus s’ajouter à la liste des joueurs à l’infirmerie. Ce dernier, défenseur central suisse, s’est blessé face à Strasbourg et devra subir une opération du ménisque, avec une indisponibilité estimée à au moins deux mois.

Si Jean-Louis Gasset peut encore compter sur Kiki Kouyaté et Bamo Meïté, les options défensives restent limitées. Dans ce contexte, les Montpelliérains devront redoubler d’efforts collectifs pour compenser ces absences. C’est d’ailleurs ce que réclame Téji Savanier, qui prend enfin la pleine mesure de la situation alarmante de son club de cœur.

Téji Savanier : « Il faut sauver ce club, il est en danger »

Longtemps critiqué – et même sanctionné par la direction – pour son manque de réaction face à la crise du Montpellier HSC, Téji Savanier semble désormais conscient des risques qui pèsent sur l’avenir du club. Il exhorte ainsi ses coéquipiers à faire preuve de combativité et de solidarité :

« Il faut tout donner pour essayer de sauver ce club, il est en danger. On va continuer à travailler pour corriger ce qui nous fait défaut depuis le début de la saison. » Actuellement, le MHSC compte six points de retard sur le premier club non relégable, le FC Nantes (21 points).

Les hommes de Jean-Louis Gasset devront donc se surpasser pour inverser la tendance. La lutte pour le maintien s’annonce féroce, avec des concurrents comme l’AS Saint-Étienne et Le Havre AC, bien décidés à ne pas sombrer. Les prochains matchs seront cruciaux pour Montpellier, alors que la dernière ligne droite de la saison approche à grands pas.