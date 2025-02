Mercato OM : Pablo Longoria se sépare d’une recrue estivale (Off.)

Malgré la fermeture du mercato, le dégraissage se poursuit à l’OM. Le président Pablo Longoria vient de mettre un terme au prêt de Valentin Carboni.

Pablo Longoria a tranché, Valentin Carboni quitte l’OM

Le jeune talent argentin Valentin Carboni ne poursuivra pas son aventure à l’Olympique de Marseille. Prêté par l’Inter Milan l’été dernier, le milieu offensif de 19 ans n’a pas eu le temps de s’imposer sur la Canebière. Victime d’une grave blessure aux ligaments croisés en octobre dernier, Carboni a été contraint de quitter les terrains.

Cette blessure a considérablement réduit ses chances de briller sous le maillot phocéen. Et après plusieurs mois de négociations menées par Pablo Longoria et son équipe, l’OM et l’Inter Milan ont finalement décidé de mettre un terme à ce prêt. « C’est une décision difficile à prendre, mais la santé du joueur passe avant tout », peut-on lire dans le communiqué du club.

FC Internazionale Milano comunica che è stato raggiunto l'accordo con l’Olympique de Marseille per la risoluzione anticipata del prestito di Valentin Carboni. — Inter ⭐⭐ (@Inter) February 11, 2025

Valentin Carboni va donc poursuivre sa rééducation en Italie. Son objectif ? Être prêt pour la Coupe du Monde des Clubs en juin prochain. A noter que cette blessure a été un coup dur pour le jeune Argentin, qui était considéré comme l’une des pépites du football sud-américain. Malgré ce passage éclair à l’Olympique de Marseille, le jeune joueur conserve un potentiel indéniable.

Reste à savoir si l’Inter Milan lui accordera sa chance à son retour. Pour l’OM, il s’agit d’une quatrième recrue estivale à quitter le club, sept mois seulement après son arrivée. Elye Wahi, Ismaël Koné et Lilian Brassier l’ont devancé, en quittant Marseille durant le mercato d’hiver.