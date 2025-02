Mercato OM : Pablo Longoria annule un transfert de dernière minute !

Le mercato hivernal de l’OM a été très mouvementé. Et à quelques heures de la clôture, le président Pablo Longoria a mis un terme aux négociations avec Chelsea pour le prêt d’Aaron Anselmino.

Pablo Longoria n’a pas apprécié l’attitude de Chelsea pour Aaron Anselmino

Le mercato hivernal de l’Olympique de Marseille aura finalement laissé un goût d’inachevé. Alors que les dirigeants phocéens semblaient tout proches de s’attacher les services du jeune défenseur argentin Aaron Anselmino, en provenance de Chelsea, les négociations ont capoté dans les dernières heures.

Pablo Longoria, le président de l’OM, s’est exprimé sur l’échec de ce dossier lors de l’émission After Foot et n’a pas caché sa déception. « Chelsea a libéré des positions de prêt. L’excuse du nombre de places de prêt n’est pas valable. On avait fait une offre, après chaque club a sa politique. Ce que je regrette c’est le manque de transparence entre les différents clubs », a-t-il regretté.

L’OM a revu ses plans sur cette fin de mercato

En effet, un accord de principe avait été trouvé entre l’OM et Chelsea pour un prêt de l’international argentin U20. Aaron Anselmino, qui évoluait cette saison à Boca Juniors, était perçu comme le remplaçant idéal de Lilian Brassier, parti à Rennes. Mais les Blues, malgré l’ouverture de nouvelles places pour des prêts, ont finalement décidé de ne pas donner suite à cette opération.

Cette volte-face de Chelsea a contraint l’OM à revoir ses plans. Les dirigeants marseillais ont finalement estimé que leur effectif actuel, avec Derek Cornelius et Geoffrey Kondogbia, offrait suffisamment de garanties pour assurer la stabilité de leur défense centrale.

Malgré cet échec, le mercato hivernal de l’OM aura permis de renforcer l’équipe avec quelques recrues de qualité, comme Ismaël Bennacer, Amar Dedic ou encore Felipe Luiz. Mais l’affaire Anselmino restera comme une belle opportunité manquée pour le club phocéen.