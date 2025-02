Le grand rendez-vous sportif de ce soir en France est le choc entre le Stade Brestois et le PSG en Ligue des Champions, au stade Roudourou de Guingamp. À quelques heures du premier coup de sifflet, cette intelligence artificielle (IA) a prédit le vainqueur de la rencontre avec un score de 2-0 ou 3-0.

Prédiction sans surprise de l’IA

À partir de 17h45 GMT, tous les yeux seront rivés sur le derby français entre le Stade Brestois et le PSG. À l’approche de la rencontre, l’ambiance monte déjà entre les supporters, notamment du côté brestois, qui espèrent voir les Ty Zefs réaliser un nouvel exploit en Ligue des Champions cette saison, après un bilan positif lors de la phase de Ligue. Avant l’heure de la confrontation, Actu France a consulté l’intelligence artificielle pour connaître les chances de victoire du Stade Brestois.

Malheureusement, les pronostics ne sont pas en faveur des Ty Zefs, ce qui est prévisible. Selon l’IA, plus précisément ChatGPT : « Les cotes suggèrent une probabilité de victoire du PSG d’environ 65 %, tandis que celle du Stade Brestois est estimée à 15 %, avec 20 % de chance pour un match nul. Historiquement, le PSG a dominé les confrontations avec le Stade Brestois, remportant neuf des dix derniers matchs entre les deux équipes. Compte tenu de ces éléments, le PSG est considéré comme le favori pour le match du 11 février 2025. »

Stade Brestois - PSG : score 3-0, selon l'IA 3

Plus loin, l’intelligence artificielle annonce une victoire éclatante du PSG : « Les pronostics penchent en faveur d’une victoire du PSG, avec un score probable de 2-0 ou 3-0. » Cette prédiction est sans surprise, car en tenant compte de la forme actuelle des deux formations, les Parisiens sont logiquement favoris. Cependant, le Stade Brestois pourrait créer la surprise en arrachant le point du nul. Une victoire n’est pas non plus exclue, si le PSG se perd dans son plan tactique. Toutes les possibilités restent envisageables, mais le SB29 devra faire preuve d’une efficacité incroyable.