PSG Mercato : Luis Enrique révèle un intérêt de Tottenham

Avant la finale de la Super Coupe de l’UEFA entre le PSG et Tottenham, Luis Enrique a révélé l’intérêt du club londonien, avant sa signature à Paris.

Mercato : Luis Enrique a repoussé Tottenham avant de signer au PSG

Le PSG affronte le Tottenham, ce mercredi 13 août en finale de la Super Coupe d’Europe. Les Parisiens ont remporté la Ligue des Champions 2025, tandis que les Londoniens sont les vainqueurs de la Ligue Europa 2025.

Avant cette rencontre prévue au stade Friuli à Udine, Luis Enrique a fait savoir que les Spurs ont tenté de le recruter pour prendre la place d’Antonio Conte. Il avait décliné leur offre. « Plusieurs options ont été envisagées au cours des six derniers mois avant mon arrivée à Paris, et Tottenham en faisait partie », a-t-il révélé.

Finalement, le club anglais avait engagé Ange Postecoglou en juillet 2023. Mais l’ancien entraîneur du Celtic FC a été remercié le 6 juin 2025, à la suite de son sacre en Coupe d’Europe. Le technicien australien a été remplacé par Thomas Frank.

Quant à Luis Enrique, il s’est engagé avec le Paris Saint-Germain officiellement le 5 juillet 2023, jusqu’n juin 2027. Comme Postecoglou, le technicien espagnol a remporté la plus prestigieuse des coupes d’Europe, la C1.