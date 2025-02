Man City – Real Madrid : Kylian Mbappé réplique son chef-d’œuvre mondial

Kylian Mbappé a encore frappé. Le Français a participé à la victoire au Real Madrid face à Manchester City en Ligue des Champions (2-3), en inscrivant un but qui rappelle étrangement celui de la finale de la Coupe du monde 2022.

Kylian Mbappé, un but similaire à celui de la finale de la Coupe du monde 2022

Ce mardi soir, lors du choc des titans entre Manchester City et le Real Madrid (2-3) en barrages de Ligue des champions, Kylian Mbappé a égalisé d’une reprise acrobatique, son pied gauche quittant légèrement le sol avant que le ballon ne trouve les filets anglais. Un geste technique similaire à celui qui avait permis à la France d’égaliser face à l’Argentine il y a un peu plus de deux ans.

Si les deux actions présentent des similitudes frappantes, quelques détails les différencient. En 2022, Kylian Mbappé avait frappé le ballon plus rasant, son pied d’appui touchant encore le sol. Cette fois-ci, la réussite est venue de la chance, le ballon lobé terminant sa course dans le but adverse. Une réalisation qui a permis au Real Madrid de revenir à hauteur de Manchester City avant de finalement s’imposer.

😳 Le geste de Kylian Mbappé sur son but face à Manchester City est EXACTEMENT le même que celui réalisé face à l'Argentine en finale de Coupe du Monde 🤯#MCIRMA | #UCL pic.twitter.com/hBaY8jfbMj — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) February 11, 2025

« Je pense que la victoire est méritée (…) Mbappé, Vinicius, Rodrygo et Bellingham ont été très efficaces devant », a déclaré Carlo Ancelotti en conférence de presse. L’attaquant tricolore confirme ainsi son statut de joueur décisif et poursuit sur sa lancée après une Coupe du monde exceptionnelle. Son instinct et sa capacité à marquer des buts importants font de lui l’un des meilleurs attaquants du monde.