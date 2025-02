ASSE : Maintien de Saint-Etienne en Ligue 1, Kilmer Sports rassuré par son outil data ?

L’ASSE ne s’est pas renforcée de manière satisfaisante pendant le mercato d’hiver, mais elle espère tout de même assurer son maintien en Ligue 1. La direction du club semble avoir mis en place une stratégie pour y parvenir. Cependant, leur optimisme n’est pas partagé par Patrick Guillou.

ASSE : Des algorithmes pour sauver les Verts ? Guillou dénonce la stratégie

L’ASSE est au bord de la relégation en Ligue 2, une perspective qui semble peu inquiéter les dirigeants de Kilmer Sports Ventures (KSV). Le groupe canadien aurait-il en sa possession des données si rassurantes que ses algorithmes lui garantiraient une issue favorable, contrairement aux milliers de supporters angoissés ?

Tout porte à le croire, selon l’analyse de Patrick Guillou sur la situation critique de l’AS Saint-Etienne en Ligue 1. « Ils utilisent sans aucun doute des données pour tout ce qui touche aux joueurs et au recrutement. […] Il est évident qu’ils se fient à des algorithmes qui leur permettent d’établir des classements probables en fin de saison », a-t-il souligné dans Sainté Night Club.

Le pari fou de KSV pour éviter la relégation à l’AS Saint-Etienne

Concrètement, le président Ivan Gazidis et ses collaborateurs, Huss Fahmy et Jaeson Rosenfeld, semblent envisager l’avenir de l’ASSE avec une tout autre perspective. C’est pourquoi Patrick Guillou suggère d’analyser la situation « avec leurs yeux ».

Selon lui, les dirigeants des Verts parient sur le fait qu’au minimum deux équipes seront reléguées derrière eux et qu’un éventuel barrage à Geoffroy-Guichard leur permettra de se sauver.

D’après l’ancien défenseur stéphanois, KSV est conforté dans ses projections par le constat que « le maintien est souvent obtenu avec 40 points ces dernières années, parfois, même 36 ou 32 points suffisent ».

En effet, les dirigeants canadiens de l’AS Saint-Etienne « misent sur cette hypothèse », et à 13 journées de la fin du championnat, « ils sont dans les temps » selon Guillou. Néanmoins, tous ces calculs restent un « pari risqué » pour Ivan Gazidis et son équipe.