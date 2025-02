Toulouse FC : Denis Genreau explique les raisons de son départ !

À quatre jours de la clôture du mercato hivernal, le Toulouse FC a officialisé le départ de Denis Genreau vers le Deportivo La Corogne. Lors d’une conférence de presse avec son nouveau club, le milieu offensif australien a expliqué les raisons qui l’ont poussé à quitter le TFC à six mois de la fin de son contrat.

Arrivé à Toulouse en août 2021, Denis Genreau a porté les couleurs du club pendant trois saisons. Il a été l’un des acteurs majeurs du sacre en Ligue 2 lors de la saison 2021-2022 et de la victoire en Coupe de France en 2023. Cependant, cette saison, la forte concurrence au milieu de terrain a considérablement réduit son temps de jeu. En 11 apparitions toutes compétitions confondues, il n’a disputé que 436 minutes. Face à cette situation et à l’approche de la fin de son contrat, l’international australien a choisi de relever un nouveau défi.

Lors de sa présentation officielle au Deportivo La Corogne, il a clarifié son choix : « Il me restait six mois de contrat à Toulouse. J’avais soit la possibilité de prolonger, soit de tenter une nouvelle aventure. Quand j’ai appris l’intérêt du Deportivo, j’ai senti que c’était le bon moment pour relever un défi dans ce grand club. Je suis très excité de jouer ici. »

