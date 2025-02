Toulouse FC : un nouveau départ annoncé au TFC !

Alors que le mercato hivernal touche à sa fin, le Toulouse FC n’a toujours pas recruté de nouveaux joueurs. En revanche, le club continue d’alléger son effectif. Le dernier départ en date est celui de Denis Genreau, qui rejoint le Deportivo La Corogne.

Denis Genreau quitte le Toulouse FC pour l’Espagne

Le 2 août 2021, le Toulouse FC annonçait la signature de Denis Genreau, en provenance de Macarthur FC en Australie. Recruté pour 500 000 euros, le milieu offensif australien venait renforcer l’effectif toulousain. Son impact a été immédiat, contribuant activement à la montée du Téfécé en Ligue 1.

Lors de la saison 2021-2022, Genreau a disputé 37 matchs toutes compétitions confondues, totalisant 2 062 minutes de jeu, avec 2 buts et 3 passes décisives à son actif. Cependant, son temps de jeu a chuté dès la saison suivante, principalement en raison de blessures récurrentes, notamment une blessure à la cuisse qui a freiné sa progression.

Notre international australien est transféré au @RCDeportivo. Nous lui souhaitons le meilleur de l'autre côté des Pyrénées 🇪🇸https://t.co/ACDwcnyCnN — Toulouse FC (@ToulouseFC) January 31, 2025

Un nouveau défi au Deportivo La Corogne

Malgré son engagement envers le Toulouse FC, le club a décidé de le laisser partir cet hiver. Denis Genreau s’est donc engagé avec le Deportivo La Corogne, club évoluant en deuxième division espagnole. L’international australien a signé un contrat de deux ans et demi, avec une année supplémentaire en option.

Après l’annonce officielle du TFC sur ses réseaux sociaux, Denis Genreau a adressé un message d’adieu à ses coéquipiers et aux supporters : « Au revoir le TFC. J’ai vécu des émotions incroyables dans ce club. Merci aux joueurs, au staff et aux personnes du club avec qui j’ai créé des amitiés et des liens qui dureront toute une vie. Je quitte le club en ayant tout donné pour le maillot. »