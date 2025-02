Mercato PSG : Presnel Kimpembe s’en va, son successeur déjà identifié

De retour à la compétition après deux ans à l’infirmerie, Presnel Kimpembe tente de retrouver son meilleur niveau, mais le PSG semble tourné vers un divorce l’été prochain. Surtout que Luis Campos a déjà identifié son futur remplaçant.

Mercato PSG : Presnel Kimpembe vers l’Angleterre ? Le Paris SG prépare sa succession

Après deux ans d’absence et une convalescence assez longue, Presnel Kimpembe a enfin retrouvé le chemin des terrains. Reprenant le brassard de capitaine en Coupe de France, le défenseur central français a toutefois montré quelques signes de faiblesse : manque de rythme, manque de sérénité, manque d’impact. Le Champion du monde 2018 a encore du chemin à parcourir pour revenir à son meilleur niveau.

Mais le Paris Saint-Germain semble vouloir tourner la page. Formé au club, Kimpembe est un symbole pour les supporters et les dirigeants, mais avec les arrivées de Lucas Beraldo et Willian Pacho, le PSG envisage de lui ouvrir la porte de sortie lors du prochain mercato estival, à un an de la fin de son contrat.

Surtout que des clubs comme Manchester United et Liverpool sont sur ses traces depuis de nombreuses saisons. De son côté, Presnel Kimpembe, qui fait de la Premier League sa destination privilégiée, serait lui aussi enclin à tenter une aventure loin de Paris. En interne, Luis Campos aurait même déjà lancé les grandes manoeuvres pour sa succession.

Le Paris SG prêt à relancer la piste Dean Huijsen ?

Pour pallier le probable départ de Presnel Kimpembe, le PSG serait prêt à relancer une ancienne cible. En effet, si Willian Pacho est arrivé l’été passé en provenance de l’Eintracht Francfort pour 40 millions d’euros, le Paris SG n’aurait pas renoncé à Dean Huijsen.

Ces dernières heures, le média Caught Offside révèle que Luis Campos, le conseiller sportif du PSG, serait prêt à relancer ce dossier lors du prochain mercato d’été. Sous contrat avec Bournemouth jusqu’en juin 2029, l’international espoir espagnol dispose d’une clause libératoire de 60 millions d’euros. Un montant largement dans les cordes des finances du PSG.

Photo : Dean Huijsen

Cependant, le club de Nasser Al-Khelaïfi devra affronter plusieurs géants européens pour le transfert de Dean Huijsen. Le Real Madrid, le FC Barcelone, Manchester United, Chelsea, Tottenham et le Bayern Munich ayant également manifesté un intérêt pour le jeune talent de 19 ans.