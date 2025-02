OM : Droits TV, Pablo Longoria s’oppose à un deal avec la LFP !

À l’OM, la tension s’intensifie autour des droits TV. Le président Pablo Longoria s’oppose fermement à un nouveau deal proposé par la LFP. Un refus qui pourrait avoir de lourdes conséquences.

OM : Pablo Longoria dit non à Qatar Tourism

Alors que la Ligue de Football Professionnel (LFP) cherche désespérément à combler le déficit engendré par le non-paiement des droits télévisuels par DAZN, un nouveau front s’ouvre : le partenariat potentiel avec Qatar Tourism. Cette proposition suscite de vives oppositions, notamment de la part de l’Olympique de Marseille.

En effet, selon les informations divulguées par L’Equipe, le club dirigé par Pablo Longoria a clairement exprimé son opposition à ce partenariat. Cette décision s’explique par plusieurs raisons. Tout d’abord, l’OM est déjà lié par un contrat avec l’Office de Tourisme de la Côte d’Ivoire, ce qui rend toute collaboration avec un concurrent direct impossible.

Par ailleurs, la somme proposée par la LFP, bien qu’intéressante, ne compense pas les bénéfices générés par les accords actuels du club. Mais au-delà de ces considérations économiques, c’est surtout une question d’image qui préoccupe les dirigeants marseillais. S’associer à Qatar Tourism soulève des interrogations sur les liens étroits entre le Qatar et le Paris Saint-Germain.

La LFP est confrontée à un véritable casse-tête

Pour de nombreux clubs, ce partenariat pourrait déséquilibrer encore davantage la compétition. Ce refus de l’OM vient ainsi compliquer davantage un dossier déjà complexe pour la LFP. Plusieurs autres clubs de Ligue 1 conservent cette même posture, soit en raison de contrats existants avec des sponsors concurrents, soit en raison de réticences liées à l’image de marque.

🚨L’OM ne souhaite toujours pas s’unir à Qatar Tourism, comme le souhaite la LFP pour compléter le montant très faible des droits TV de BeInSports.



La plupart des clubs de L1 considèrent que les 20M€ sont dus et doivent être payés avec les droits télé.



(@lequipe) #TeamOM pic.twitter.com/mlUxptOXYU — Infos OM (@InfosOM_) February 13, 2025

La Ligue se retrouve donc face à un véritable casse-tête. Si elle souhaite boucler son budget, l’instance doit trouver un accord avec Qatar Tourism. Mais pour cela, elle doit convaincre les clubs réticents, tout en tenant compte des contraintes contractuelles et des enjeux d’image. Plus de six mois après le début de la saison, ce dossier est loin d’être réglé et pourrait avoir des conséquences importantes sur l’équilibre économique de la Ligue 1.