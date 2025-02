OL Mercato : Anthony Lopes règle ses comptes sèchement avec l’Olympique Lyonnais

Parti de l’OL après une demi-saison sans avoir joué le moindre match, Anthony Lopes n’a pas encore fini de régler ses comptes avec le club rhodanien. Il livre les dernières coulisses avant son départ de Lyon pour le FC Nantes.

Mercato : Anthony Lopes libéré après six mois dans le loft !

Après le recrutement de Lucas Perri par l’OL en janvier 2024, le club a décidé de se séparer d’Anthony Lopes lors du mercato estival. Mais ce dernier, désireux d’aller au bout de son contrat initial, prévu pour expirer en juin 2025, a décidé de rester à Lyon. Écarté du groupe professionnel et placé dans le loft, le gardien a vécu une situation très difficile.

Au terme de six mois de bras de fer, le portier et son club formateur ont trouvé un accord : Anthony Lopes a été libéré de ses derniers mois de contrat et s’est engagé avec le FC Nantes en janvier 2025.

Le calvaire de Lopes à l’OL : les coulisses d’un départ houleux

Malgré ce nouveau départ, le gardien de 34 ans n’a pas digéré le traitement subi à l’OL. « Je me sentais inutile. Je n’aurais jamais pensé qu’on en arriverait là avec l’Olympique Lyonnais », a-t-il regretté dans une interview avec le média Carré. Lopes espérait être mis en concurrence avec la recrue brésilienne ou, au pire, être sa doublure. « Je suis passé de numéro 1 à ne plus faire partie du groupe. Je n’étais plus dans la hiérarchie. J’étais un gardien d’entraînement », a-t-il confié avec amertume.

Titulaire indiscutable à l’OL pendant onze saisons consécutives, Anthony Lopes rêvait de finir sa carrière dans son club formateur. Mais il a rapidement compris que cela ne serait pas possible. « En voyant l’évolution du football et de l’OL, je me suis dit que ça allait péter. J’ai su à 95 % que je ne ferais pas toute ma carrière à l’Olympique lyonnais. Et je ne me suis pas trompé », a-t-il déclaré.

Anthony Lopes : « Moi, je peux me regarder dans une glace »

L’ancien gardien des Gones a laissé entendre qu’il sait désormais les raisons personnelles qui ont conduit la direction du club à le pousser vers la sortie. « Oui, je sais pourquoi on voulait me faire partir. Je l’ai su tard, en octobre 2024. Mais je garderais ça pour moi. La seule chose que je peux dire, c’est que moi, je peux me regarder dans une glace », a-t-il martelé.