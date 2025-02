PSG : Donnarumma a du souci à se faire, le Paris SG tient un monstre qui va le secouer

Le PSG a surpris en recrutant Matvey Safonov lors du dernier mercato estival. À 25 ans, le gardien russe, arrivé en provenance de Krasnodar pour 22 millions d’euros, est présenté comme un véritable monstre par ceux qui l’ont côtoyé. Gianluigi Donnarumma, titulaire indiscutable jusque-là, pourrait bien sentir la concurrence se durcir.

PSG : Matvey Safonov, un talent méconnu mais redoutable

Matvey Safonov n’est peut-être pas encore une star en Europe, mais il est loin d’être un inconnu pour les amateurs de football russe. Rémy Cabella, qui a joué avec lui à Krasnodar, est catégorique : le PSG a signé un gardien hors pair. Interrogé dans l’émission Zack en Roue Libre, le milieu offensif du LOSC s’est montré dithyrambique :

« C’était mon gardien. On s’était envoyé des messages avant qu’il signe au PSG. À Krasnodar, il est devenu gardien de la Russie en même temps. Il était fort ? Je le kiffais. J’ai toujours dit, il fait partie des meilleurs gardiens que j’ai connus parce que vraiment, c’est un monstre », a-t-il confié. Une déclaration qui en dit long sur les qualités de l’international russe.

Safonov, un concurrent sérieux pour Donnarumma au Paris SG

Jusqu’ici, Gianluigi Donnarumma régnait en maître dans la cage parisienne. Mais l’arrivée de Safonov change la donne. Sa solidité sur sa ligne, son jeu aérien impeccable et sa capacité à relancer proprement pourraient séduire Luis Enrique, toujours en quête d’un gardien capable de participer activement à la construction du jeu. Pour Cabella, cela ne fait aucun doute :

« C’est un joueur russe, étranger, qui vient en France, j’ai vu qu’il a fait quelques bons trucs. Il y a des joueurs qui ont besoin d’un mois, six mois, un an d’adaptation, c’est compliqué quand t’es étranger de se mettre en valeur. Je pense qu’il faut un peu de temps. Moi, je sais que c’est un grand gardien et je le kiffe énormément », a-t-il assuré.

Le Paris Saint-Germain, en misant sur Safonov, ne s’est pas contenté de recruter un simple numéro deux. Le club de la capitale a choisi d’instaurer une compétition saine et stimulante pour pousser Donnarumma à se surpasser. Reste à savoir si le « monstre » russe réussira à bouleverser la hiérarchie, lui qui compte 9 matchs avec le PSG.